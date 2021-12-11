Yeni Kripto Para Dolandırıcılığı: 2 Milyar Dolar Vurgun İddiası!

Yeni kripto para dolandırıcılığı ortaya çıktı. İddiaya göre bir kripto para şirketi 2 milyar dolar vurgun yaptı. Bir grup vatandaşın suç duyurusunda bulunduğu olay ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Kripto Para Dolandırıcılığı ile Milyarlarca Dolar Vurgun İddiası

Bitcoin dahil olmak üzere çok sayıda kripto para biriminin popülaritesi atarken dolandırıcılıkların sayısı artmaya devam ediyor. Ortaya atılan bir iddiaya göre bu dolandırıcılıklara bir yenisi daha eklendi.

NTV'deki habere göre bir grup vatandaş, Smart Trade Coin isimli kripto para şirketinin dolandırıcılık yaptığı iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, söz konusu şirketteki 11 kişi hakkında bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçu, nitelikli dolandırıcılık ve yatırım tavsiyesi verme suçlarından ceza verilmesi istendi.

Söz konusu kripto para şirketi nedeni ile mağdur olan vatandaşların avukatı Adem Ay, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Ay, "Şirket hakkında en son yapmış olduğumuz savcılık görüşmesinde Marshall Adaları'nda kurulmuş hayali bir posta kutusu olduğu tarafımıza belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

Şirketin web sitesinin halen açık olduğundan dolayı mağdurların sayısının artmaya devam ettiğini belirten Ay, soruşturmanın genişletilmesini ve kodlar üzerinden paraların nereye aktarıldığını ve nasıl buraya getirileceği noktasında araştırmanın tam manasıyla yapılmasını istedi.

Avukat Adem Ay tarafından aktarılan bilgilere göre Smart: Trade Coin isimli şirket, toplamda ortalama 2 milyar dolar tutarında haksız kazanç elde etti.

Mağdur olan vatandaşlar arasında yer alan Nimet An, "Bizim elimizden bütün yatırımlarımızı aldılar. Biz hem dolandırıldık hem de mağdur olduk. 40 bin elden verdim 185 bin lira değerindeki çeyreği de bozdurup elimden aldılar" sözlerine yer verdi.

Paraları kripto para olarak gönderdiğini ifade eden Mehmet Güvenç, normalde bazı günler kripto para piyasasında yüzde 30, yüzde 50, yüzde 60, ve hatta yüzde 80 kazananılabildiğini söyledi. Güvenç'in iddiasına göre şirket aylık kazancın yüzde 30'unu vadetti.

Smart Trade Coin nedeni ile mağdur olan vatandaşlardan Kafiye Çelebi ise 2016 yılında 30 bin dolar tutarında para verdiğini belirtti. Sattığı dairesinin parasını söz konusu şirkete yatırdığını belirten Çelebi, şu andaki kaybının toplamda 300 bin dolar olduğunu ileri sürdü.