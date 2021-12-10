Kripto Para Borsası Bitrota'nın Ortağı Tutuklandı

Bitrota'nın ortağı Kenan Altun tutuklandı. 1 milyar TL'ye yakın dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edilen Bitrota'ya geçtiğimiz hafta operasyon gerçekleştirilmişti. Platformun ortaklarından biri olan Kenan Altun iki ayrı suçtan cezaevine gönderildi.

Kripto para borsası Bitrota kurucularından Kenan Altun geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı. Gözaltına alınan Altun'un İstanbul'daki siber şubeye getirileceği belirtilmişti. 1 milyar TL değerinde kripto para vurgunu yaptığı ileri sürülen Bitrota'da son durum ne?

Geçtiğimiz dönemde onlarca farklı yatırımcıdan para toplayarak Bitrota isimli bir kripto para borsası kurduğu iddia edilen dolandırıcı Kenan Altun polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Farklı suçlamalara tabi tutulan dolandırıcının cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Bitrota'nın ortağı Kenan Altun tutuklandı

Temmuz 2018 döneminde Kenan Altun ve Hasan Özkan tarafından Kayseri’de başlatılan Endless Yazılım AŞ'nin alt platformu olarak kurulan Bitrota, 1 milyar TL'ye varan bir suçlamayla karşı karşıya kalmıştı.

Altun ve Özkan'a ulaşamayan vatandaşlar bunun üzerine suç duyurusunda bulunmuştu. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde şirketin yöneticileri Altun ve Özkan hakkında bir soruşturma başlatmıştı.

Bitrota'nın sahiplerinden olan Kenan A. ifade vermesi adına emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli isim, savcılığa da yazılı açıklamada bulundu.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne taşınan dosya kapsamında hakim"Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından yargılanmasını istedi.

Kenan A.'nın sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği toplamda iki ayrı suçtan cezaevine gönderilmesini kabul etti. Bu suçlar arasında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" olduğu ifade edildi.

Milyarlık vurgun gerçekleştirdiği iddia edilen kripto para borsası ile ilgili özellikle Hatay ve Kayseri'de olmak üzere birçok şikayetçi yer alıyor. Şirketin Kayseri ve Hatay'da bulunan ofislerinde arama ve el koyma kararının verildiği açıklandı.

Söz konusu kişilerin birden fazla şirket kurduğu ve topladıkları paraları bu şirketlere aktardıkları ileri sürüldü.