2026'nın En Çok Konuşulacak Aile Aracını Volvo Getirecek

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, SUV segmentinde Tesla Model Y gibi dişli rakiplerine gözdağı verecek EX60 modelini doğruladı.

Bu model, Volvo'nun sevilen ES90 sedan efsanesinin tanıtımı esnasında gösterilmiş, ancak niteliğine dair kesin bilgiler verilmemişti. Şirketin sosyal medya üzerinden yaptığı son açıklamayla birlikte modelin gelişi artık resmiyet kazandı.

Volvo'nun resmi Instagram hesabından yapılan paylaşım:

%100 Elektrikli Volvo EX60 SUV Doğrulandı

Volvo'nun teknoloji şefi Anders Bell, tamamen şirkete ait SPA3 platformunu büyük bir gururla duyurdu ve bu platformun %100 elektrikli ve tamamen Volvo'ya ait olduğunu müjdeledi. Yeni nesil EX60 elektrikli SUV ise bu platformu kullanan ilk model olarak kayıtlara geçecek.

Bell, daha önce Geely grubuyla geliştirilen SEA platformunun SPA3 platformuyla hiç ilgisi olmadığının da altını çizdi.

SPA3 platformu, markanın mevcut EX90 ve ES90 modellerinde kullanılan altyapının gelişmiş bir versiyonu. Yüksek ölçeklenebilirlik sunan mimari sayesinde Volvo, farklı boyut ve segmentlerde elektrikli modeller üretmek niyetinde.

XC60'ın Elektrikli Versiyonu Olacak

Bu model, Volvo'nun en çok satan modeli olan XC60'ın elektrikli karşılığı olarak öne çıkıyor. Volvo, EX60 vasıtasıyla SUV segmentine yeni bir soluk getirmekle kalmayıp, kendi içinde de önemli kilometre taşlarına ulaşacak.

Tasarım açısından EX60'ın, halihazırda satışta olan XC60 ile benzer boyutlarda olması ve görsel anlamda EX30 ile EX90'dan izler taşıması bekleniyor. Volvo EX60 SUV modelinde tıpkı EX30 ve EX90 gibi kablosuz güncellemeleri destekleyen gelişmiş bir yazılım altyapısı da bulunuyor.

SPA3 platformunun nimetlerinden biri olan megadöküm teknolojisi ise aracın büyük parçalarının tek bir dökümle üretilmesini sağlayacak. Böylece hem maliyetler düşecek, hem de üretim süresi kısalacak.

EX60'ın piyasaya sürülmesiyle birlikte Volvo'nun Avrupa'daki elektrikli ürün yelpazesi şu modellerden oluşacak: