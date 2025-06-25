Togg T10F'in Fiyatı Ortaya Çıktı! T10X'ten Daha Ucuz Olabilir

Togg, 2023 yılında yerli otomobil T10X'i piyasaya sürmüştü. SUV tipi elektrikli otomobilin büyük bir ilgiyle karşılaşmasının ardından sedan tipi otomobil duyurulmuştu. Uzun süredir merak içinde beklenen Togg T10F'in fiyatı ortaya çıktı.

Togg T10F Fiyatı

Togg T10F'in 1 milyon 300 bin TL ile 1 milyon 700 bin TL arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu iddia, yeni otomobilin T10X'ten daha uygun bir fiyat ile gelebileceğini gösteriyor. Fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

T10X'in şu anda üç farklı sürümü bulunuyor. T10X'in V1 RWD Standart Menzil sürümü 1 milyon 440 bin TL, V1 RWD Uzun Menzil sürümü 1 milyon 680 bin TL, V2 RWD Uzun Menzil sürümü ise 1 milyon 830 bin TL fiyata satılıyor.

Togg’un yeni modeli T10F’in reklam çekimleri İTÜ Ayazağa kampüsünde görüntülendi. pic.twitter.com/xIo9e2XwCK — Avionot (@avionot) June 21, 2025

Togg T10F Özellikleri

600 kilometreye kadar menzil (WLTP) sunacak otomobil yüzde 20'den yüzde 80 seviyesine yalnızca 28 dakikada ulaşacak. RWD (arkadan itiş) donanımında 160kW gücünde tek motor, AWD (dört tekerden çekiş) donanımında ise 320kW gücünde çift motor bulunacak.

0'dan 100 kilometreye RWD 7,2 saniyede, AWD ise 4,4 saniyede ulaşacak. RWD donanımı 350Nm, AWD ise 700 Nm tork üretecek. Araçta 12,3 büyüklüğünde gösterge ekranı, 29 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı bulunacak.

Togg T10F Ne Zaman Çıkacak?

Togg T10F modelinin ağustos veya eylül ayında satışa sunulması bekleniyor. Çıkış tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı.