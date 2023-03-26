Left 4 Dead 3 Geliyor Olabilir

Valve, uzun süre sonunda üçüncü oyun inadından vazgeçiyor olabilir. Yakın zamanda tanıtılan ve kısıtlı bir kullanıcı için deneme sürecine açılan Counter-Strike 2 dosyaları içerisinde Left 4 Dead 3 hakkında bilgi içeren bir dosya bulundu.

"Left4Dead3" kelimeleri, dosya içerisinde tespit edilirken önceliği "hiçbiri" olarak belirlenmiş şekilde görünüyor. Bu bilgilerin ne anlam ifade ettiği ise pek açık değil.

Left 4 Dead 3 Çıkacak Mı?

2009 yılında çıkış yapan Left 4 Dead 2, hayatta kalma temasına sahip zombi oyunları arasında bir ikon oluşturacak kadar güçlü bir oyun olarak biliniyor. Bugün bile güçlü bir oyuncu kitlesine sahip olan oyunun uzun yıllar boyunca devam etmesi bekleniyordu. Fakat durum bu şekilde gelişmedi. İlk defa serinin devamının gelebileceğine dair önemli kanıtlar bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda HTC Başkanı'nın bir VR sunumu sırasında Left 4 Dead 3'e ait sunular paylaşması, bir süredir içeriden gelen bilgilerin Left 4 Dead 3 üzerinde yoğunlaşması, oyunun yolda olduğunu gösteriyordu. Yakın zamanda çıkan Counter-Strike 2 dosyalarında da böyle bir bilginin tespit edilmesi, şüphelere dair doğruluğu artırdı.

Counter-Strike 2 ve Half-Life: Alyx gibi oyunlar, Valve'ın yeniden oyun yapımına dönüş yapmak istediğine dair önemli ibareler gösteriyor. Öte yandan şirketin sıkça hayranlarla "üçüncü oyun" konusunda alay ettiği de bilinen bir gerçek. Heyecanlanmadan önce daha kesin bilgileri beklememizde fayda olabilir.