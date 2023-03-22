Counter-Strike 2 Tanıtıldı: İşte Yenilikler

Valve, bugün yaptığı açıklamayla birlikte Counter-Strike 2'yi tanıttı. YouTube kanalı üzerinden paylaşılan videolarda yeni oyuna gelecek yenilikler, üç kısa video ile gösterildi.

Source 2 oyun motorunu kullanan Counter-Strike 2, yeni bir oyun olmaktan ziyade Counter-Strike: Global Offensive'in eksik yönlerinin geliştirilmesini içeriyor. Valve, bu oyunu eski oyunun her parçası ve her sistemine tümden bir yeniden bakış olarak ele alıyor.

2023 yazında oyuna eklenmesi beklenen değişiklikler, özellikle haritalar, tick değeri ve sis efektinin yeniden düzenlenmesini içeriyor.

İşte Counter-Strike 2 Oynanış Görüntüleri

Counter-Strike 2'nin özellikle rekabetçi arenayı değiştirecek yeniliklerinden biri, çok daha gerçekçi sis efektleri oluşturabilmesi olacak. Sis bombalarıyla ve patlamalarla gerçekleşen sis efekti, artık ışıkla da gerçekçi bir şekilde etkileşime girebilecek. Aynı zamanda pozisyonlarından bağımsız olmak üzere tüm oyuncular aynı sis efektini görecek.

Sis efekti, yeni güncelleme sayesinde çevresel etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterecek. Yani kapalı alanlarda ve açık alanlarda sisin yayılımı birbirinden farklı olacak. Valve, bu değişikliğin oynanışı büyük ölçüde çeşitlendireceğini iddia ediyor.

Önümüzdeki yaz gelmesi beklenen Counter-Strike 2'yle birlikte Valve, kökten bir değişikliğe gitmek yerine klasik haritaları yeniden düzenleyerek kaplamalardaki çözünürlük oranlarının ve ışıklandırmaların artıracağı söylüyor.

Source 2 oyun motoruyla yeniden düzenlenecek olan eski haritalar ve yeni eklenecek haritalarla birlikte oynanış çeşitlendirilirken klasik Counter-Strike heyecanı korunacak.

Counter-Strike: Global Offensive'i rekabetçi anlamda oynayan oyuncular, özellikle FPS düşmelerinden veya farede tuşa tıklamasına rağmen oyunun bunu geç algılamasından şikayetçi oluyordu. Artık Counter-Strike 2 ile birlikte bu durum minimal seviyeye çekilecek.

Halihazırda oyunda var olak tick değerlerinin daha da küçük değerlere bölünerek hesaplanması sayesinde artık oyuncu ile oyun arasındaki iletişim kesintili değil, süreğen bir akışla sağlanacak. Bu sayede milisaniyelerin bile büyük farklar yarattığı oyunda çok daha doğru geri dönüşler almak mümkün olacak.