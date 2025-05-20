Qualcomm ve MediaTek'in Gücünü Bölecek Hamle Lenovo'dan Geldi

Mobil işlemci pazarında uzun süredir Qualcomm ve MediaTek ağırlığını koymuş durumda. Şimdi işler yavaş yavaş değişiyor. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği XRING O1 işlemcisinin ardından bu kez Lenovo, SS1101 adlı kendine has yongasıyla sahneye çıkıyor.

Lenovo şu an için bu yeni yonga hakkında resmi bir açıklama yapmadı ama çipi test ettikleri cihaz 16 GB RAM'li ve mimari açıdan güçlü bir model. Bu detaya bakınca basit bir denemeden fazlasını amaçladıklarını anlıyoruz.

10 Çekirdekli Çip Mimarisi

İşlemciyi şu an Lenovo Yoga Pad Pro 14.5 modeli üstünde test ediyorlar. Geekbench verileri, bu çipin 10 çekirdekli olduğunu gösteriyor. Yapılanması şöyle:

2 adet Cortex-X3 (3.29GHz)

3 adet Cortex-A715 (2.83GHz)

2 adet Cortex-A715 (1.9GHz)

3 adet Cortex-A510 (1.71GHz)

Grafik tarafında ise Immortalis-G720 GPU yer alıyor. Ortada performans anlamında oldukça iddialı bir tablo var. Geekbench puanları da bunu doğruluyor. Tek çekirdekte 2020, çok çekirdekte ise 6588 puan almayı başarmış.

Daha önce Apple, Google ve Xiaomi gibi şirketlerin kendi donanımlarını üretmeye başladıklarını aktarmıştık. Şimdi bu kervana Lenovo da katıldı. Çipin çıkış tarihi veya diğer teknik detayları halen belli değilse de SS1101 ile sektörde yeni bir sayfa açılacak.