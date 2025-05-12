Samsung ve Apple, Qualcomm'u Bırakıyor: Sebebi Gayet Net

Uzun zamandır akıllı telefon dünyasının vazgeçilmez tedarikçilerinden biri olan Qualcomm için çanlar çalmaya başladı. Çünkü hem Samsung hem de Apple, artık bu işin kendi başlarının çaresine bakarak daha az maliyetli bir yol izlenebileceğine inanıyor. Ve evet, aslına bakarsanız haklılar da.

Exynos Yongalarının Yükselişi

Samsung'un Snapdragon yongaları yerine kendi Exynos işlemcilerine daha fazla güvenmek istediği bir sır değil. Galaxy S26 serisi için 2 nm Exynos 2600 yongası geliştiriliyor. Her ne kadar bu çiplerin verimlilik sorunları nedeniyle yalnızca Avrupa gibi belirli bölgelerde kullanılacağı söylense de Samsung'un Qualcomm'dan kopma konusundaki kararı net.

Apple da boş duruyor değil tabii. Şirket, iPhone 16e ile ilk defa kendi geliştirdiği C1 modemini piyasaya sürdü. Bu hamle yıllardır Qualcomm'un modemlerine bağımlı olan Apple için büyük bir dönüm noktasıydı. Söylenenlere göre iPhone 17'nin baz modeli ve yeni çıkacak iPhone 17 Air'de de Apple'ın kendi modemi kullanılacak.

Kısacası şirketler Qualcomm defterini yavaş yavaş kapatıyor.

Snapdragon 400 Milyon Dolara Mâl Oldu

Analistlere göre Qualcomm'un finansal geleceği pek parlak değil. Özellikle Apple gibi büyük bir müşteri elden gidince şirketin gelir akışında ciddi bir daralma bekleniyor. Ayrıca Samsung'un Galaxy S25 serisini tüm dünyada yalnızca Snapdragon işlemciyle sunması şirkete tam 400 milyon dolarlık bir ek maliyete neden oldu. Apple da benzer şekilde Qualcomm'un yüksek lisans ücretlerinden oldukça şikayetçiydi.

Qualcomm'un yongaları performans açısından başarılı olabilir. Ancak artık kullanıcılar için bu farklar pek de önemli değil. Bugün yeni bir iPhone ya da Galaxy satın alan sıradan bir kullanıcı, Exynos ile Snapdragon arasındaki farkı fark etmiyor bile.

Hal böyle olunca dev markalar da biraz daha zayıf ama kendi üretimleri olan çözümleri tercih etmeye başlıyor.

Qualcomm Batar Mı?

Elbette Qualcomm hemen batacak bir şirket değil. Hâlâ çok büyük ve eli kolu uzun. Ama piyasadaki ağırlığını kaybetmeye başladığı gerçeğini artık kabul etmek gerekiyor. Akıllı telefon pazarında "Bir telefon yapıyorsanız içinde Qualcomm olması şart" dönemi yavaş yavaş kapanıyor.

Eğer hem Apple hem Samsung bu yoldan dönmezse, çok yakın bir gelecekte sektörün merkezinde farklı isimler olacak.