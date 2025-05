Xiaomi'nin Yeni İşlemcisi Performans Testinde: Sonuçlar Şaşırttı!

Çinli teknoloji devi Xiaomi, uzun süredir merakla beklenen yeni mobil işlemcisi XRING O1'i geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurdu. Şirket, tam 10 yıllık Ar-Ge çalışması ve 14,5 milyar dolarlık yatırımla geliştirdiği bu yeni nesil yonga setini, “XRING” adlı alt markası aracılığıyla tanıttı.

Henüz XRING O1’in teknik detayları resmi olarak paylaşılmasa da, işlemcinin ayın sonunda detaylı şekilde tanıtılması bekleniyor. Ancak paylaşılan son sızıntılar yeni mobil işlemcinin Geekbench'teki performans sonuçlarını gün yüzüne çıkardı.

Ortaya çıkan Geekbench sonuçlarına göre XRING O1, tek çekirdekli testlerde 2709 puan almayı başarırken, çok çekirdekli performans sınamalarında 8125 puan elde etti. Yeni işlemcinin bu puanlarla performans açısından Snapdragon 8 Gen 3’ü geride bıraktığını ancak Snapdragon 8 Gen 4 Elite seviyesinin altında kaldığı görülüyor.

Geekbench testinde ortaya çıkan diğer detaylara göre, işlemcinin içinde 2+2+4+2 çekirdek dizilimi bulunuyor. Bu çekirdeklerden dört tanesi 3.4 GHz, iki tanesi 3.9 GHz, diğer iki tanesi 1.9 GHz ve kalan iki çekirdek ise 1.8 GHz frekansında çalışıyor. Bu yapı, işlemcinin hem yüksek performans hem de enerji verimliliği sunmayı hedeflediğini gösteriyor.

