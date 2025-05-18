Xiaomi'nin Yeni İşlemcisi Performans Testinde: Sonuçlar Şaşırttı!
Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kısa bir süre önce tanıttığı yeni mobil işlemcisi XRING O1'in Geekbench testindeki performansı ortaya çıktı.
Çinli teknoloji devi Xiaomi, uzun süredir merakla beklenen yeni mobil işlemcisi XRING O1'i geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurdu. Şirket, tam 10 yıllık Ar-Ge çalışması ve 14,5 milyar dolarlık yatırımla geliştirdiği bu yeni nesil yonga setini, “XRING” adlı alt markası aracılığıyla tanıttı.
Henüz XRING O1’in teknik detayları resmi olarak paylaşılmasa da, işlemcinin ayın sonunda detaylı şekilde tanıtılması bekleniyor. Ancak paylaşılan son sızıntılar yeni mobil işlemcinin Geekbench'teki performans sonuçlarını gün yüzüne çıkardı.
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XRING O1 Performansıyla Spandragon İşlemcilerle Yarışacak
Ortaya çıkan Geekbench sonuçlarına göre XRING O1, tek çekirdekli testlerde 2709 puan almayı başarırken, çok çekirdekli performans sınamalarında 8125 puan elde etti. Yeni işlemcinin bu puanlarla performans açısından Snapdragon 8 Gen 3’ü geride bıraktığını ancak Snapdragon 8 Gen 4 Elite seviyesinin altında kaldığı görülüyor.
Geekbench testinde ortaya çıkan diğer detaylara göre, işlemcinin içinde 2+2+4+2 çekirdek dizilimi bulunuyor. Bu çekirdeklerden dört tanesi 3.4 GHz, iki tanesi 3.9 GHz, diğer iki tanesi 1.9 GHz ve kalan iki çekirdek ise 1.8 GHz frekansında çalışıyor. Bu yapı, işlemcinin hem yüksek performans hem de enerji verimliliği sunmayı hedeflediğini gösteriyor.
Breaking⚠️: Xiaomi 15S Pro equipped with Xiaomi's XRING O1 processor Geekbench is out!— Kartikey Singh (@That_Kartikey) May 18, 2025
As per the score, the Xiaomi's latest masterpiece actually surpasses Snapdragon 8 Gen 3 🤐
2+2+4+2 cores with 4 cores clocked at 3.4Ghz and 2 cores at 3.9Ghz pic.twitter.com/Iug2qwOxjv
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Daha önce sızan bilgiler, yonganın TSMC’nin N4P üretim teknolojisi ile üretileceğini ve ilk olarak Xiaomi 15S Pro modelinde kullanılacağını işaret ediyor. Çin merkezli teknoloji devinin ilerleyen günlerde yeni mobil işlemcisi ile ilgili daha fazla bilgi paylaşacağını umuyoruz. Gelişmeler için takipte kalın!