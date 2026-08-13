Lenovo'dan MacBook Neo Rakibi Laptop Geliyor! İşte Böyle Görünecek

Apple, mart ayında piyasaya sürdüğü MacBook Neo ile büyük bir başarı elde etti. Gerek uygun fiyatıyla gerekse özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken laptopun rakipleri de çoğalıyor. Son olarak Lenovo'nun MacBook Neo rakibi yeni dizüstü bilgisayarı ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Lenovo IdeaPad Vibe Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar Lenovo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı IdeaPad Vibe'ın tasarımını paylaştı. Buna göre dizüstü bilgisayar pembe, sarı, turuncu-kahverengi, yeşil, lacivert, gümüş ve deniz mavisi olmak üzere yedi farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Hatırlanacağı üzere MacBook Neo'da da gümüş, sarı, mavi pembe gibi renk opsiyonları bulunuyordu.

Laptopun tasarımına baktığımızda ince çerçeveli bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca gizlilik için kamerayı fiziksel olarak kapatmaya yarayan bir kapağın bulunduğunu da belirtelim. Renk seçeneğinden bağımsız olarak cihazda gri renkli bir klavye ve klavyenin iki yanına konumlandırılmış hoparlörler yer alıyor. Modelin tasarımı genel olarak kompaktlığa ve taşınabilirliğe odaklı. Bu da MacBook Neo’ya doğrudan rakip olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Lenovo IdeaPad Vibe bağlantı noktaları açısından MacBook Neo’dan daha iyi olacak. Bilindiği üzere Apple’ın dizüstü bilgisayarında sadece iki adet USB-C bağlantı noktası ve bir adet 3,5 mm kulaklık jakı bulunuyor. Lenovo’nun laptopunda ise iki adet USB-A, bir adet HDMI, iki adet USB-C, 3,5 mm kulaklık jakı ve microSD kart okuyucu yer alacak.

Maalesef ürünün teknik özellikleri şu an için bilinmiyor. Bu nedenle performans açısından neler sunacağı hakkında kesin bir yorum yapmak doğru olmaz. Ancak bazı kaynaklara göre bilgisayar AMD ve Qualcomm Snapdragon işlemcili olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulacak.

Lenovo IdeaPad Vibe Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo'dan henüz IdeaPad Vibe'ın tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak bu son sızıntıyı göz önünde bulundurduğumuzda kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını söyleyebiliriz. Tahmini olarak bu yılın sonlarına doğru söz konusu laptop satışa çıkacaktır. Öte yandan ülkemizde Lenovo marka çok sayıda dizüstü satılıyor. Bu doğrultuda Lenovo IdeaPad Vibe'ın da tanıtıldıktan sonra ülkemize gelmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Lenovo IdeaPad Vibe’ın tasarımını beğendim. Ben şahsen taşınabilirliğe önem veren dizüstü bilgisayarları daha çok seviyorum. Zira şu anda kullandığım MacBook Air M4 de bu açıdan oldukça başarılı. Dilediğim zaman bilgisayarımı yanıma alıp bir kafeye geçebiliyorum. Kısacası her yerde sorunsuz bir şekilde çalışabiliyorum. Lenovo IdeaPad Vibe’ın da hem tasarımı hem de sunduğu özelliklerle kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.