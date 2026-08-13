BİM'de Çok Ucuz Android Telefon Satılacak! 90Hz Ekranı ve 8 GB RAM'i Var

BİM, gıda dışı teknolojik ürünlerin satışına devam ediyor. Burada özellikle ucuz Android telefonları satışa çıkarmasıyla dikkatleri üzerine çeken zincir market önümüzdeki hafta bu modellerin arasına bir yenisini daha ekleyecek. Peki BİM'de satılacak telefonun ismi ne ve özellikleri neler?

General Mobile ERA 30 Pro Dual BİM'de Kaç TL'den Satılacak?

BİM, 19 Ağustos'ta General Mobile ERA 30 Pro Dual isimli telefonu satışa çıkaracak. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamalı versiyonu için belirlenen fiyat etiketi 8.250 TL. Maalesef paylaşılan afişte herhangi bir stok bilgisine yer verilmedi. Bu nedenle stokların az olma ihtimaline karşı elinizi çabuk tutmanız daha sağlıklı olabilir.

General Mobile ERA 30 Pro Dual Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6.6 inç

Ekran paneli: IPS

Ekran çözünürlüğü: HD+ (720x1600)

Ekran yenileme hızı: 90Hz

İşlemci: MediaTek Helio G50

RAM kapasitesi: 8GB

Depolama kapasitesi: 256GB

Ana kamera: 50MP

Makro kamera: 2MP

Ön kamera: 8MP

Batarya kapasitesi: 5000 mAh

Şarj desteği: 18W hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 15

Bağlantı seçenekleri: Wi-Fi 5 Bluetooth 5.0 USB Type-C

Özel bağlantı: NFC

Garanti süresi: 2 yıl

Fiyat: 8.250 TL

General Mobile ERA 30 Pro'da 6,6 inç boyutlarında, HD+ çözünürlüğü ve 90 Hz tazeleme hızını destekleyen IPS LCD bir ekran kullanılıyor. Ürünün giriş segmentte yer aldığını düşündüğümüzde 90 Hz tazeleme hızının ve aynı zamanda HD+ çözünürlüklü LCD ekranın yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Akıllı telefona güç veren işlemci MediaTek Helio G50 diyebiliriz. Söz konusu yonga seti 12 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da giriş segment bir donanım olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca halihazırda Tecno Spark Go 1S gibi uygun fiyatlı modellerde karşımıza çıktığını da belirtelim.

Maalesef bu akıllı telefondan üst düzey bir oyun performansı beklemek mantıklı olmaz. PUBG Mobile ve Genshin Impact gibi yapımlarda çok fazla akıcı bir performans beklenmemeli. Burada daha çok Subway Surfers gibi basit oyunlar için uygun olduğunu söylemek mümkün.

Cihazda 50 megapiksel çözünürlüklü ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüklü makro sensör mevcut. Önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerasına yer veriliyor. Diğer özelliklerinde olduğu gibi kamera tarafında da büyük beklentilere girmemek lazım. Daha çok günlük ve basit fotoğraflar çekebileceksiniz. Bunun dışında 18W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden besleniyor.

BİM'den General Mobile ERA 30 Pro Dual Satın Alınır mı?

General Mobile ERA 30 Pro ülkemizdeki çeşitli e-ticaret platformlarında 10.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. BİM'deki fiyatıysa 8.250 TL seviyelerinde yani daha uygun. Bu nedenle söz konusu akıllı telefonu 19 Ağustos'ta zincir marketten satın almak mantıklı olacaktır. Tabii yukarıda da belirttiğimiz gibi stok durumunun az olma ihtimaline karşın elinizi hızlı tutmanız daha sağlıklı olacaktır.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır