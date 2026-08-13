VALORANT 2026 Champions Marşı Duyuruldu

Riot Games, 2026 VALORANT Champions Tour marşını duyurdu. Bring Me The Horizon’ın solisti Oli Sykes, Spiritbox vokalisti Courtney LaPlante ve VALORANT’ın önceki marşlarından tanınan Grabbitz, “If The Sun Burns Out Tonight” adlı şarkıda buluştu. Grabbitz’in yazıp prodüktörlüğünü üstlendiği parça, sanatçının VALORANT ile dördüncü ortak çalışması olacak.

Şarkı bu sonbaharda tüm dijital platformlarda yayımlanacak. Dinleyiciler parçayı ön kayıt listelerine şimdiden ekleyebiliyor. Riot Games ayrıca fikir aşamasından demoların paylaşılmasına ve sanatçıların şarkıya kendi dokunuşlarını katmasına kadar projenin gelişimini anlatan bir tanıtım videosu yayımladı.

Rock, Metal ve Elektronik Müzik Bir Arada

İki kez Grammy’ye aday gösterilen Oli Sykes ile yine iki Grammy adaylığı bulunan Courtney LaPlante, bu projeyle ilk kez aynı şarkıda yer aldı. Daha önce 2XKO için “Ties That Bind”ı seslendiren LaPlante, Riot Games ile ikinci kez çalışırken Sykes ilk kez Riot Games evrenine katıldı.

Grabbitz ise daha önce “Die For You”, Ashnikko’nun seslendirdiği “Fire Again” ve bbno$ ile hazırladığı “Ticking Away” ile VALORANT dünyasında yer almıştı. Bu üç şarkı bugüne kadar toplam 350 milyondan fazla dinlendi.

Yeni marşı değerlendiren Grabbitz, “Oli, Courtney ve ben tamamen farklı yerlerden geldik ancak benim elektronik dünyamla onların ağır atmosferi arasında son derece doğal duran bir şarkı ortaya çıkardık. Bence bugüne kadarki en iyi VALORANT marşı oldu,” dedi.

Oli Sykes, müzik ile hikâye anlatımını birleştiren projelerin her zaman ilgisini çektiğini belirtirken Courtney LaPlante de Grabbitz’in üç sanatçının sesine uygun güçlü bir atmosfer yarattığını söyledi. Riot Games Müzik Sanatçı İş Birlikleri Müdürü Bob DeBelina ise üç sanatçının kendi kimliklerini korurken Champions ruhuna sadık bir eser ürettiğini ifade etti.

VALORANT Champions Shanghai 2026

VALORANT Champions 2026, 24 Eylül–18 Ekim tarihleri arasında Şanghay’da düzenlenecek. Dünyanın en iyi 16 takımı sezonun en büyük kupası için mücadele edecek. Champions marşları, turnuvanın rekabetçi kimliğinin önemli bir parçası hâline geldi. Serinin önceki şarkıları arasında “SUPERPOWER”, “Ticking Away”, “Fire Again”, “Die For You” ve “LAST SHOT” bulunuyor.