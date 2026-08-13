Şarjı 33 Saat Giden Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı! 2.8K OLED Ekranı Var

Asus kısa süre önce güçlü teknik özelliklere sahip yeni dizüstü bilgisayarını kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni model 14 inç ekran boyutu, 120 Hz yenileme hızı, Intel Core Ultra 7 356H işlemci ve 32 GB'a kadar RAM opsiyonuyla geliyor. İşte Asus Vivobook Pro 14 2026 özellikleri ve fiyatı!

Asus Vivobook Pro 14 2026 Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 14 inç

Ekran paneli: OLED

Ekran çözünürlüğü: 2880 x 1800 piksel

Ekran yenileme hızı: 120 Hz

Ekran standart parlaklığı: 500 nit

Ekran tepe parlaklığı: 1100 nit

İşlemci: Intel Core Ultra 7 356H

İşlemci çekirdek yapısı: 16 çekirdek ve 16 iş parçacığı

İşlemci maksimum hızı: 4.7 GHz

Grafik birimi: Intel dahili Xe3

Başlangıç RAM kapasitesi: 16 GB

Maksimum RAM desteği: 32 GB LPDDR5X

Başlangıç depolama kapasitesi: 512 GB SSD

Maksimum depolama desteği: 1 TB PCIe 4.0

Genişletme yuvaları: İki adet M.2 2280 yuvası (yalnızca tek taraflı SSD destekli)

Batarya kapasitesi: 80 Wh

Şarj hızı desteği: 100W USB-C

Maksimum batarya süresi: 33 saat

Cihaz ağırlığı: 1.39 kg

Cihaz boyutları: 31.15 x 22.23 x 1.79 cm

Kasa yapısı: İnce metal gövde

Klavye: Tam boy arkadan aydınlatmalı

Menteşe açısı: 180 dereceye kadar açılabilir

Bağlantı noktaları: Thunderbolt 4 bağlantısı USB-C iki adet USB-A HDMI 2.1 ve 3.5 mm ses girişi

Güvenlik: Windows Hello yüz tanıma için kızılötesi kamera

Asus Vivobook Pro 14 Ekran Özellikleri Neler?

Asus Vivobook Pro 14'te isminden de anlaşılacağı üzere 14 inç boyutlarında bir ekran bizleri karşılıyor. Bu panel 2880 x 1800 piksel çözünürlüğünde olmasının yanı sıra 120 Hz tazeleme hızını ve OLED teknolojisini destekliyor. Burada yüksek yenileme hızı sayesinde menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir ekran deneyimi elde edebileceksiniz. OLED panel ise renk canlılığı gibi konularda LCD'ye kıyasla daha avantajlı diyebiliriz.

Asus Vivobook Pro 14 İşlemci Özellikleri Neler?

Dizüstü bilgisayarda Intel Core Ultra 7 356H işlemci kullanılıyor. Bununla birlikte Intel Xe3 dahili grafik kartına ev sahipliği yapıyor. Buradan da anlaşılacağı üzere bu modelin asıl odağı oyunlar değil. Daha çok günlük kullanımlar için tasarlanan bir ürün olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak yine de hiç oyun oynatmıyor demek yanlış olur. Zira CS2, League of Legends gibi çok sayıda oyunu sıkıntısız oynama imkanınız olacak. Öte yandan yüksek bütçeli Cyberpunk 2077 gibi yapımları da düşük çözünürlükte oynayabilirsiniz.

Asus Vivobook Pro 14 Batarya Özellikleri Neler?

Modelde 100W hızında şarj olan 80Wh kapasiteli bir batarya tercih edilmiş. Şirketin iddiasına göre dizüstünün bataryası tamı tamına 33 saate kadar dayanabiliyor. Bu da Windows'lu bir model için fazlasıyla başarılı bir süre diyebiliriz. Kısacası kullanıcılar gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derde düşmeyecek.

Asus Vivobook Pro 14 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Asus Vivobook Pro 14'ün 16 GB RAM ve 512 GB dahili depolama sunan başlangıç versiyonu 7.799 yuan seviyesinde bir fiyata sahip. Bu da güncel döviz kuruyla 55.374 TL'ye karşılık geliyor. Öte yandan ülkemizde Asus marka çok sayıda laptop satışta. Bu kapsamda Asus Vivobook Pro 14 2026'nın da ilerleyen zamanlarda ülkemize gelmesi ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

Asus Vivobook Pro 14'ün teknik özellikleri beni memnun etti. Özellikle 33 saate kadar dayanabilen bataryası sabit bir çalışma ortamı bulunmayan kullanıcılar için fazlasıyla ideal olacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında ekran ve işlemci özellikleri de ortalama üzerinde. Kısacası kullanıcıları üzmeyecek bir model bizleri bekliyor diyebiliriz.