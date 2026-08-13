Meta ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin Yeni Yapay Zekâ Geliştiricilerini Yetiştirecek

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Meta ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye’deki gençlerin yapay zekâ alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla AI Builders Türkiye programını hayata geçiriyor. Türkçe eğitimlerin yanı sıra iki hackathon’un düzenleneceği programda 500’den fazla katılımcıya ulaşılması hedefleniyor.

AI Builders Türkiye nedir?

Meta ve YTÜ tarafından yürütülen program iki aşamadan oluşacak. Katılımcılar önce Meta'nın yapay zekâ araçlarını uygulamalı derslerle öğrenecek. Hemen ardından ise bu araçlarla inşa edilen prototipler yıl içindeki iki yarışmada boy gösterecek. Dereceye giren takımlar para ödülü ve YTÜ Ön Kuluçka Programı’na doğrudan katılım hakkı kazanacak.

Başvuru koşullarına ve programın ayrıntılarına YTÜ Startup House başvuru sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Eğitimde Neler Var?

Programın temelini, Startup Bootcamp tarafından geliştirilen 20 saati aşkın uygulamalı eğitim oluşturuyor. Meta’nın Türkçe hazırlanan ilk yapay zekâ müfredatında Llama, AI Studio, Segment Anything Model, No Language Left Behind ve Code Llama gibi teknolojiler ele alınacak.

Katılımcılar ayrıca WhatsApp Business, Instagram ve Advantage+ üzerindeki yapay zekâ uygulamalarını inceleyecek. YTÜ iş birliğiyle eğitmen eğitimi modelinde yürütülecek müfredat, daha geniş kitlelere ulaştırılabilecek şekilde tasarlandı.

Yarışmalar Ne Zaman ve Ödüller Ne Kadar?

Founders Create (22-23 Ağustos 2026):

Serinin ilk etkinliği olan Founders Create, 18-35 yaş arasındaki geliştiricilere ve erken aşama girişimcilere yönelik gerçekleştirilecek. 36 saat sürecek maratonda takımlar; SAM, NLLB, DINO ve ImageBind gibi yapay zekâ modellerinden yararlanarak çalışan prototipler oluşturacak.

Katılımcılara süreç boyunca teknik mentorluk desteği de verilecek. Yarışmada birinci takıma 5 bin, ikinci takıma 3 bin ve üçüncü takıma 2 bin dolar olmak üzere toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak.

Student AI Hackathon (13-15 Kasım 2026):

Programın ikinci yarışması üniversite öğrencilerine odaklanacak. 48 saat sürecek Student AI Hackathon’da ekiplerden gerçek dünyadaki ticari problemlere çözüm sunan yapay zekâ destekli prototipler geliştirmeleri istenecek. Yarışmanın birincisine 3 bin, ikincisine 2 bin ve üçüncüsüne bin dolar ödül verilecek.

Dereceye giren takımlar ayrıca YTÜ Ön Kuluçka Programı’na doğrudan geçiş hakkı kazanacak. Eğitim, mentorluk ve ürün geliştirme aşamalarını aynı yapı altında bir araya getiren AI Builders Türkiye, katılımcıları yalnızca yapay zekâ araçlarıyla tanıştırmayı değil, bu araçlarla çalışan ve geliştirilebilir çözümler üretmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Meta ve Yıldız Teknik Üniversitesi Yetkilileri Proje Hakkında Konuştu

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, "Türkiye'deki geliştiricilerin yapay zekayı anlamaktan onu kullanarak uygulama geliştirmeye geçmelerine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" dedi. Yeşil, programın Meta'nın yapay zeka teknolojilerini Türkçe olarak katılımcılara açtığını ve öğrenimden lansmana net bir yol haritası çizdiğini belirtti.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ise iş birliğinin öğrencileri, girişimcileri ve geliştiricileri küresel teknoloji ekosistemine yaklaştıracağını söyledi. Debik, "Amacımız, Meta gibi küresel ölçekte etki üreten kuruluşlarla ortak projeler geliştirerek Türkiye'ye ve dünyaya değer katan çözümler ortaya koymaktır" ifadelerini kullandı.