Netflix'te Yayınlanacak GTA 6 Tanıtımı Bölümlere Ayrılabilir

Rockstar Games, kısa bir süre önce Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'nın bir sonraki tanıtımının ilk olarak Netflix'te yayınlanacağını açıkladı. Bunun daha uzun bir bakış olacağından başka açıklama yapmadı fakat son ortaya çıkan bilgilere göre bu tanıtım birden fazla bölümden oluşabilir.

Netflix'te Yayınlanacak GTA 6 Tanıtımı Kaç Bölümden Oluşacak?

Bir Reddit kullanıcısı, Netflix'in Portekiz versiyonunda "GTA 6 Extended Look" bölümünün altında üç ayrı bölümün listelendiğini fark etti. Şu an bu bilgiler Netflix'te yer almıyor, sayfa güncellenmiş durumda. O yüzden yeni tanıtımın kesinlikle üç bölümden oluşacağı söylenemez ancak şirket yanlışlıkla bunu göstermişse bölümlerin uzunlukları da şu şekilde olacak:

1. bölüm: 23 dakika 37 saniye

23 dakika 37 saniye 2. bölüm: 24 dakika 41 saniye

24 dakika 41 saniye 3. bölüm: 18 dakika 29 saniye

En uzun bölüm, 24 dakika 41 saniye ile ikinci bölüm olacak. Bunu 23 dakika 37 saniye uzunluğa sahip birinci bölüm takip edecek. Üçüncü bölüm ise en kısa bölüm olarak karşımıza çıkacak. Yani bizi toplamda 66 dakika 47 saniyelik bir tanıtım bekliyor. Aslına bakacak olursanız bu daha önce Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick tarafından yapılan açıklama ile örtüşüyor.

Hatırlatmak gerekirse Zelnick'e yeni GTA 6 tanıtımının bir "Netflix dizisi" gibi hissettirip hissettirmeyeceği sorulmuştu. Zelnick ise buna olumlu yanıt vererek yeni tanıtımın tıpkı bir Netflix dizisi gibi hissettireceğini onaylamıştı. Dolayısıyla bunun bir teknik olma ihtimali düşük görünüyor. Platformda yayınlanacak bölümlerin yanlışlıkla gösterilmiş olması daha yüksek ihtimal. Tabii, henüz hiçbir şey kesinlik kazanmadığı için bunun tamamen doğru olduğunu düşünmemek gerek.

Yeni GTA 6 Tanıtımı Neler İçerecek?

GTA 6'nın Netflix'te yayınlanacak olan uzun tanıtımında neler olacağı henüz açıklanmadı fakat birkaç tahminde bulunmak mümkün. Bu tanıtımda oyunun şimdiye kadar gösterilmeyen birçok yönüne yer verilmesi bekleniyor. Sadece yeni görüntüler vermek yerine oyunun sunacağı dünya, karakterler ve hikâye daha detaylı şekilde aktarılabilir.

İlk bölümün odak noktası muhtemelen hikâye ve ana karakterler olur. Yeni oyunun baş karakterleri Lucia ile Jason'ın ilişkisi, bu dünyaya nasıl dahil oldukları, neler yaşadıkları ve çok daha fazlası hakkında bilgi edinebiliriz. Öte yandan Vice City'nin günümüzde nasıl göründüğüne de daha yakından bakış atabiliriz.

İkinci bölümde daha çok oynanışla ilgili ayrıntılar sunulabilir. Açık dünya aktiviteleri, araba kullanımı, silah mekanikleri, polislerin nasıl hareket ettiği ve dahasına yer verilebilir. Rockstar Games'in yeni animasyonları göstermesi için bu tanıtımın büyük bir fırsat olduğu düşünülüyor. O yüzden ikinci bölümde animasyonlar da ön plana çıkarılabilir.

Üçüncü bölümde Vice City'de NPC'lere odaklanılabilir. Ayrıca Vice City'de nasıl bir yaşam olacağına, sokakların gerçekten de dolu dolu hissettirip hissettirmeyeceğine değinilebilir. Ayrıca oyunun teknik özelliklerinden de bahsedilmesi mümkün. Tabii, bu varsayımlar tamamen 1 saati aşkın olacağı iddiasına dayalı. Bunun yerine daha düşük süreye sahip olursa elbette yer verilecek detaylar da az olacaktır.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun şu an Türkiye de dahil olmak üzere tüm dünyada ön sipariş verilebiliyor. An itibarıyla standart sürüm 3 bin 999 TL, Ultimate versiyonu ise 4 bin 999 TL'ye satılıyor. Başlangıçta sadece Xbox ve PlayStation'da oynanabilir olacak. 2027 yılında ise PC'ye de gelmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın yeni tanıtımı eğer gerçekten de üç bölümden oluşursa ve toplam uzunluğu 1 saati geçerse bunun oldukça kapsamlı bir içerik olacağını söyleyebilirim. Böyle bir durumda yukarıda bahsettiğimiz detayların yer alması çok yüksek ihtimal. Açıkçası bu artık bir oyun olmanın da ötesine geçti. Eğlence sektöründe âdeta zirvede konumlanıyor. Rockstar Games, bu sefer oyunculara gerçekten istediğini verebilir.