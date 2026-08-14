OpenAI, GPT-5.6 Sol'dan 14 Kat Daha Hızlı Ultrafast Modunu Duyurdu

OpenAI, ortaya koyduğu performans sayesinde çok konuşulan yapay zeka modeli GPT-5.6 Sol için yeni bir mod tanıttı. "Ultrafast" adı verilen bu mod, isminden de tahmin edilebileceği üzere mevcut yapay zeka modelinin çok daha hızlı çalışmasına imkân tanıyor.

GPT-5.6 Sol Ultrafast Ne Kadar Hızlı?

GPT-5.6 Sol için duyurulan yeni ultrafast modu, ChatGPT'nin (GPT-5.6 Sol modeliyle) cevap verme ve işlem gerçekleştirme hızını büyük ölçüde artırıyor. OpenAI tarafından paylaşılan bilgilere göre bu mod sayesinde normal işlem hızının 14 katına ulaşılabiliyor. Saniyede ise 750 token üretebiliyor.

Buradaki token ifadesi, yapay zekanın ürettiği cevabın küçük parçalara bölünmüş hâli anlamına geliyor. Örneğin biz "Merhaba, günün güzel geçiyor mu?" cümlesini beş kelimeden ibaret görürken yapay zeka bunu daha küçük parçalara ayırıyor. Yaklaşık 10 token civarına denk geliyor. Yani Ultrafast modu etkinken sadece bir saniyede bundan katbekat fazla çıktı elde edilebiliyor.

Diyelim ki yapay zekadan Paris'te üç günlük bir gezi planı hazırlamasını istediniz. Yapay zeka, bunu "Bana - Paris - ten - üç - günlük - gezi - planı - hazırla" gibi parçalara ayırıyor ve şu şekilde düşünmeye ve planlamaya başlıyor: "Kullanıcı gezi istiyor. Konum olarak Paris seçilmiş. Süre 3 gün. Plan içinde gezilecek yerler, yemek için gidilebilecek mekânlar olmalı."

Yapay zeka, gerekli araştırmaları yapıp bilgi topladıktan sonra yanıt üretmeye başlıyor. Tabii, Ultrafast modunun GPT-5.6 Sol modelinin daha fazla düşüneceği anlamına gelmediğini belirtmek gerek. Normal model çok iyi düşünüp saniyede 100 kelime yazabiliyorsa bu modda değişen şey sadece bir saniyede yazabileceği kelime sayısının çok daha fazla olması.

GPT-5.6 Sol Ultrafast Hangi Amaçlarla Kullanılabilecek?

GPT-5.6 Sol Ultrafast'in kullanımına yönelik herhangi bir sınırlama yok. Dileyen herkes herhangi bir amaçla kullanabilir ama bunun çok kapsamlı işlemler yerine hız gerektiren işlemlerde kullanılması daha mantıklı. Müşteriler için canlı destek hizmeti sunan işletmeler ve acil durumlara ya da teknik sorunlara hızlı yanıt almak isteyenler tarafından kullanılabileceği gibi, çok hızlı karar ya da bilgi gerektiren diğer kurumsal işlerde de tercih edilebilir.

GPT-5.6 Sol Ultrafast Ne Zaman Sunulacak?

GPT-5.6 Sol Ultrafast şu an sadece belirli bir sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Genel kullanıma açılmasının ise biraz zaman alması bekleniyor. Büyük bir ihtimalle kademeli bir yaklaşım benimsenecek. Bu doğrultuda ilk olarak API (GPT modellerinin yeteneklerini farklı bir uygulama, web sitesi ve benzerinde kullanmayı mümkün kılan hizmet) kullanan müşterilere sunulacak, daha sonra da ChatGPT Plus ve Pro abonelerinin erişimine açılacak.

Editörün Yorumu

GPT-5.6 Sol için geliştirilen ultrafast modunun özellikle sınırlı zamanı olanlar için kurtarıcı olacağı kanaatindeyim. Özellikle müşterilerin hızlıca destek alması ve çözüme ulaşmasını isteyen işletmeler tarafından benimseneceğini düşünüyorum. Saniyede çok daha hızlı yanıt üreterek müşterilerin sorunlarını daha kısa sürede çözecektir.