Popüler Strateji Oyunu İndirime Girdi! Fiyatı Yüzde 85 Düştü

İndirim kampanyalarıyla oyuncuları sevndiren Steam popüler bir oyunda daha indirime gitti. Peki fiyatı düşen bu oyun hangisi ve söz konusu kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

Total War: WARHAMMER 3 Steam'de Ne Kadar İndirime Girdi?

Steam düzenlediği son kampanyayla birlikte Total War: WARHAMMER 3'ün fiyatında yüzde 85'lik bir indirim yaptı. Bu kapsamda oyunun fiyat etiketi 49,99 dolardan (2.393 TL) 7,49 dolara (358 TL) kadar geriledi. Oyuncular bu indirimli fiyatlardan 27 Ağustos'a kadar yararlanabilecek.

Total War: WARHAMMER 3 Epic Games'te Kaç TL?

Total War: WARHAMMER 3, Steam'de indirimde olsa maalesef bu durum Epic Games Store için geçerli değil. Oyun şu anda platformda 1.499 TL gibi bir fiyat etiketiyle satışta. Öte yandan platform verilerini incelediğimizde yapımın en son 21 Mayıs'ta indirime girdiğini görüyoruz. Kısacası ilerleyen tarihlerde oyunun fiyatı burada da düşebilir.

Total War: WARHAMMER 3 Nasıl Bir Oyun?

Total War: WARHAMMER III için sıra tabanlı strateji ve gerçek zamanlı taktik türlerinin birleştiği bir oyun diyebiliriz. Yapımda dünya haritası üzerinde imparatorluğunuzu genişletip diplomasiyi yönetirken savaş alanlarında ordularınıza gerçek zamanlı olarak yönetiyorsunuz. Kısacası bu türe ilginiz varsa söz konusu yapım sizin için oldukça uygun olabilir.

Total War: WARHAMMER 3 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci: Intel i3 / Ryzen 3 serisi

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 900 / AMD RX 400 serisi | Intel Iris Xe Graphics

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Bu oyun zamanla güncellenebilir ve oyun için ücretli veya ücretsiz ek içerikler yayınlanabilir. Lütfen bu durumun oyunu çalıştırmak için gereken minimum gereksinimleri burada belirtilen özelliklerin üzerine çıkarabileceğini unutmayın. Microsoft artık Windows 10 veya daha eski sürümleri desteklememektedir.

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel i5 / Ryzen 5 serisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1660 Ti / AMD RX 5600-XT / Intel Arc A750

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 120 GB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Dahili (entegre) ekran kartı kullanılıyorsa 8 GB Bellek gereklidir. Microsoft artık Windows 10 veya daha eski sürümleri desteklememektedir.

Editörün Yorumu

Strateji ve sıra tabanlı yapımları sevmediğimden Total War: WARHAMMER 3'ü daha önce denemedim. Ancak bu türün fazlasıyla popüler olduğunu ve geniş bir kitle tarafından oynandığını biliyorum. Bence Total War: WARHAMMER 3 de bu türün başarılı örneklerinden. Zaten Steam sayfasındaki çok olumlu etiketi de bunun bir göstergesi diyebilirim.