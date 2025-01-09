Dünyada İlk: Lenovo, Ekran Altı Kameralı Dizüstü Bilgisayar Tanıttı!

Lenovo, Samsung Galaxy z Fold serisinin en iyi özelliklerinden birini dizüstü bilgisayarına entegre ederek dünyada bir ilkin altına imza attı. Şirket, CES 2025 etkinliğinde ekran altı kameraya sahip Yoga Slim 9i isimli laptop modelini tanıttı.

Lenovo Yoga Slim 9i Özellikleri

Geçtiğimiz günlerde yuvarlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayar tanıtan Lenovo, bu kez ekran altı kameraya sahip dizüstü bilgisayarını etkinlikte sergiledi. Şirket, ekran altı kamera sayesinde çerçeveleri inanılmaz derecede inceltmeyi başardı.

Yoga Slim 9i, %98 ekran gövde oranıyla da bir ilke imza atıyor. Bilgisayar ekran altı kamera ve ince çerçevenin yanı sıra Intel Core Ultra 7 işlemcisiyle de öne çıkıyor. Laptop bu işlemci sayesinde AI tabanlı işleri rahatlıkla yapabiliyor.

14 inç ekran büyüklüğüne sahip bilgisayar, dokunmatik OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı, 750 nit parlaklık ve 4K çözünürlük sunuyor. PureSight sertifikasına sahip ekran %100 sRGB, Adobe RGB ve VESA DisplayHDR True Black 600'ü destekliyor.

1 TB depolama alanı ve 32 GB RAM ile beraber gelen bilgisayarın bağlantı tarafında USB-C ve iki adet Thunderbolt 4 portu bulunuyor. Intel Arc ekran kartının yer aldığı laptopta 75 WHr batarya kapasitesi mevcut. Bilgisayar 17 saate kadar pil ömrü vadediyor.

Lenovo Yoga Slim 9i modelini beğendiniz mi? Ekran altı kameraya sahip dizüstü bilgisayar kullanmak ister miydiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.