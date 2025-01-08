Lenovo, CES 2025'te Dünyanın İlk Yuvarlanabilir Ekranlı Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı (Video)

Katlanabilir telefonlarla hayatımıza giren esnek OLED ekranlar, günümüzde hala çok yaygın olmasa da giderek popülerleşiyor. Bunun son örneği ise CES 2025'te yaşandı. Lenovo etkinlike, dünyanın ilk yuvarlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı ThinkBook Plus Gen 6 Rollable modelini tanıttı. İşte detaylar!

Lenovo, CES 2025'te Yuvarlanabilir Ekranlı ThinkBook Plus Gen 6 Rollable'ı Tanıttı

Lenovo, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable modelini tanıttı. İki yıl süren geliştirme sürecinin ardından gün yüzüne çıkan bu cihaz, tek bir tuşla 14 inç yatay ekran formatından 16,7 inç dikey ekran moduna geçiş yapabiliyor. Aslında bu teknoloji çok da yeni değil. Şirket ilk defa CES 2023'te konsept olarak göstermişti.

Ancak artık hazır olan bilgisayar, 2025'te satın alınabilir olacak. Intel'ın Lunar Lake tabanlı Core Ultra işlemcilerinden güç alan ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, 32 GB'a kadar LPDDR5x RAM'e ve 1 TB PCIe 4.0 SSD depolama kapasitesine sahip. Dahili ekran kartı ile gelen üründe Intel Xe2 grafik birimi yer alıyor.

Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantı seçeneklerine ek olarak Harman/Kardon hoparlörler gibi teknolojilerle donatılan biligsayar, bu sayede yenilikçi bir tasarım ürünü olmaktan çıkararak, profesyonel kullanıcılar için de kullanılabilir bir çözüm sunduğunu herkese gösteriyor.

Ne yazık ki fiyatı hala belirsizliğini korurken, ThinkBook Plus Gen 6 Rollable'ın sadece ABD ve Kanada gibi alım gücü yüksek ülkelerde sınırlı sayıda satışa sunulması bekleniyor. Türkiye'de olmayacağı ise neredeyse kesin.