Lyon - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçta Lyon ile mücadele edecek. Peki, Lyon - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçını nereden izleyebilirim diye soruyor, Lyon - Beşiktaş maçı linki arıyorsanız doğru yerdesiniz.

Lyon - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Lyon - Beşiktaş Linki

UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşı karşıya gelecek olan Lyon - Beşiktaş maçı 24 Ekim 2024 Perşembe günü oynanacak. Merak içerisinde beklenen futbol mücadelesi 22.00'de başlayacak. Lyon - Beşiktaş maçı TRT Spor ve Tabii üzerinden canlı yayınlanacak.

Futbol maçı Fransa'da yer alan Park Olympique Lyonnais stadyumunda oynanacak. Futbol mücadelesini Almanya Futbol Federasyonundan hakem Harm Osmers yönetecek. Yardımcı hakemler arasında Dominik Schaal ve Stefan Lupp yer alacak. Dördüncü hakem görevini ise Florian Exner üstlenecek.

"Lyon - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Lyon - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız Tabii indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise TRT Spor.

Lyon - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Lyon - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Lyon - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert

Svensson

Paulista

Uduokhai

Masuaku

Gedson

Ndour

Joao Mario

Rafa Silva

Rashica

Immobile

Lyon Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Lucas Perri

N. Tagliafico

C. Mata

D. Caleta-Car

A. Maitland-Niles

J. Veretout

C. Tolisso

M. Fofana

M. Cherki

N. Matic

A. Lacazette

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Lyon - Beşiktaş maçı kazananı kim olacak? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.