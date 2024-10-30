M4, M4 Pro ve M4 Max İşlemcili Yeni MacBook Pro Modelleri Tanıtıldı

Apple, uzun süredir merak beklenen M4 işlemcili yeni Mac modellerini satışa sunmaya devam ediyor. 28 Ekim'de yeni iMac ile kullanıcıların karşısına çıkan şirket, 29 Ekim'de sürpriz yaparak yeni Mac mini modellerini piyasaya sürmüştü. Şimdi ise şirket, sürprizlerine bir yenisini daha ekleyerek yeni M4, M4 Pro ve M4 Max işlemcili Macbook Pro modellerini satışa çıkardı. İşte M4 MacBook Pro Özellikleri ve fiyatı!

M4, M4 Max ve M4 Pro İşlemcili Macbook Pro Özellikleri

M4, M4 Pro ve M4 Max isimli üç işlemciye ek olarak 14 ve 16 inç RAM seçenekleri sunan yeni MacBook Pro ailesi tanıtıldı. Hem performasn hem de verimlilik konusunda önemli iyileştirmeler sunan bu modeller; ekran, kamera ve bağlantı noktaları gibi pek çok alanda iyileştirmeler sunuyor.

M4 işlemcili MacBook Pro, özellikle standart kullanıcıların günlük işlerini hızla yapabilmesi için optimize edildi. M4 yonga setinde 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU bulunuyor. Bu donanım, video düzenleme gibi orta düzeyde performans gerektiren işlemler için yeterli olurken, daha yüksek performans bekleyen kullanıcıların Pro veya Max modellerine yönelmesi öneriliyor.

Yeni M4 Pro işlemci, 10 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU ile daha yüksek işlem kapasitesi sunuyor. Profesyonel düzeyde iş yapan kullanıcılar, özellikle büyük dosya işlemlerinde ve 3D modelleme gibi yüksek işlem gücü gerektiren alanlarda bu modelden daha verimli bir kullanım deneyimi elde edebilecek. M4 Pro ayrıca daha fazla bellek bant genişliği sağlayarak, aynı anda birden fazla işlem yapabilme kapasitesini arttırıyor.

M4 Max işlemcili MacBook Pro, grafik yoğun işlemler için optimize edilmiş bir performans sunuyor. 12 çekirdekli CPU ve 40 çekirdekli GPU ile donatılan M4 Max, özellikle yüksek çözünürlüklü video düzenleme, grafik tasarımı ve oyun geliştirme gibi iş alanlarında çalışan profesyoneller için tasarlandı. Gelişmiş GPU gücü ile kullanıcılar, yüksek çözünürlükte bile herhangi bir takılma yaşamadan işlem yapabiliyor.

Yeni MacBook Pro modelleri, 14 inç ve 16 inç ekran seçenekleriyle geliyor. 120 Hz ProMotion desteği sunan bu ekranlar, akıcı bir görsel deneyim sağlıyor. XDR (Extreme Dynamic Range) teknolojisi ile HDR içeriklerde daha geniş renk gamı ve yüksek kontrast sağlanarak daha canlı görüntüler elde edilebiliyor. Ayrıca, True Tone teknolojisiyle ortam ışığına göre renk sıcaklığı otomatik olarak ayarlanarak daha doğal bir ekran deneyimi sunuluyor.

Apple, yeni MacBook Pro modellerinde 16 GB ile 128 GB arasında değişen bellek seçenekleri sunuyor. Bu bellek kapasitesi, özellikle büyük dosyalarla çalışan profesyoneller için geniş bir çalışma alanı sağlıyor. Depolama tarafında ise 512 GB'den başlayıp 8 TB'ye kadar yükseltilebilen SSD seçenekleri mevcut. Yüksek hızlı SSD ile veri aktarımı oldukça hızlı gerçekleştiriliyor.

Yeni MacBook Pro modellerinde Thunderbolt 4 bağlantı noktaları, bir HDMI 2.1 girişi ve SDXC kart okuyucu bulunuyor. Böylece, harici monitörler, kameralar ve diğer profesyonel ekipmanlar MacBook Pro ile kolayca entegre edilebiliyor. Ayrıca, MagSafe 3 şarj bağlantısı ile daha güvenli bir şarj deneyimi sağlanıyor.

M4 işlemcili MacBook Pro modelleri, güç verimliliği sayesinde önceki modellere kıyasla daha uzun pil ömrü sunuyor. M4 işlemcili model 20 saate kadar video oynatma süresi sunarken, M4 Pro ve M4 Max modellerinde bu süre yoğun kullanımda 15 saate kadar düşüyor. Apple, bu pil performansını günlük kullanım için optimize ederek kullanıcıların daha uzun süreler prizden bağımsız çalışabilmesini sağlıyor.

Güncelleniyor.

M4 İşlemcili Yeni Macbook Pro Modellerinin Fiyatı

İşte M4 işlemcili MacBook Pro modellerinin fiyatları:

MacBook Pro M4

74.999 TL (16 GB birleşik bellek, 512 GB SSD)

(16 GB birleşik bellek, 512 GB SSD) 83.999 TL (16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

(16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD) 92.999 TL (24 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

MacBook Pro M4 Pro (14 inç)

94.999 TL (16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

MacBook Pro M4 Max (14 inç)

114.999 TL (32 GB birleşik bellek, 2 TB SSD)

(32 GB birleşik bellek, 2 TB SSD) 149.999 TL (64 GB birleşik bellek, 2 TB SSD)

MacBook Pro M4 Pro (16 inç)

132.999 TL (16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD)

(16 GB birleşik bellek, 1 TB SSD) 159.999 TL (32 GB birleşik bellek, 2 TB SSD)

MacBook Pro M4 Max (16 inç)

184.999 TL (64 GB birleşik bellek, 2 TB SSD)

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