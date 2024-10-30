Apple, M4 Pro ve M4 Max İşlemcileri Tanıttı!

Teknoloji devi Apple, M4 işlemcili iMac ve Mac mini modellerinin ardından 30 Ekim'de yeni Macbook Pro'yu satışa sundu. Şirket, bununla birlikte yeni M4 Pro ve M4 Max işlemcileri de tanıttı.

M4 Pro ve M4 Max işlemcileri tıpkı M4 gibi Mac’e çok daha fazla güç verimliliği sağlayarak üst düzey bir performans ve gelişmiş özellikler kazandırıyor. Bu çipler performansı ve güç verimliliğini artıran, ikinci nesil 3 nanometre teknolojisiyle üretildi.

Yeni M4 Pro ve M4 Max İşlemcilerin Özellikleri

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