M4 İşlemcili Yeni iMac Modeli Tanıtıldı: Yüksek Performans, Büyüleyici Görünüm!

Teknoloji devi Apple, uzun süredir merak içerisinde beklenen M4 işlemcili yeni iMac modelini tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte M4 isimli güçlü işlemci, iPad Pro'nun ardından iMac modeline de geldi.

M4 İşlemcili Yeni iMac Özellikleri

28 Ekim 2024 tarihinde tanıtılan iMac, ince tasarımı ve büyüleyici yeni renkleri sayesinde çok şık bir görünüm sunuyor. Renk seçenekleri arasında mavi, mor, pembe, turuncu, sarı, yeşil ve gümüş bulunuyor.

Cihazda M4 işlemcisi mevcut. M4 işlemcisinin en popüler Intel tabanlı iMac’ten 6 kata kadar daha hızlı, performans gerektiren işlemlerde M1'e kıyasla 2,1 kata kadar daha hızlı, en popüler hepsi-bir-arada bilgisayardan ise 4,5 kata kadar daha hızlı olduğu belirtiliyor.

16 GB ve 24 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan cihazın depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB SSD seçenekleri mevcut. 24 inç büyüklüğünde ekrana sahip bilgisayar, Retina ekran üzerinde 4.5K çözünürlük sunuyor. Bu, bilgisayar kullanımını bambaşka bir seviyeye taşıyor.

Yeni iMac'in bir sürümünde iki adet Thunderbolt/USB 4 bağlantı noktasına yer verilirken diğer sürümünde dört adet Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunuyor.

iMac'te 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Center Stage olarak isimlendirilen kamerada İşlemsel video teknolojisine sahip gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi yer alıyor. Kameranın 1080p çözünürlükte video kaydı yapabildiğini belirtelim.

120 GBps bellek bant genişliği sunan cihazda donanım hızlandırmalı H.264, HEVC, ProRes ve ProRes RAW desteği yer alıyor. Bilgisayar HDR özellikli Dolby Vision, HDR10+/HDR10 ve HLG teknolojilerini de destekliyor.

Force-cancelling özellikli woofer’lara sahip, yüksek kaliteli ses sunan altı hoparlörlü sisteme sahip iMac Dolby Atmos ile müzik çalınırken veya video oynatılırken Uzamsal Ses desteği sunarak deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Yeni iMac modelinde yüksek sinyal-gürültü oranına ve yönlendirmeli hüzmeleme teknolojisini içeren üçlü mikrofon mevcut. “Hey Siri” ile Siri’yi etkinleştirme desteği sunan cihaz, Apple Intelligence için özel olarak tasarlandı.

Kullanıcıların çalışma, iletişim kurma ve kendilerini ifade etme biçimlerini yeniden şekillendiren iMac, M4’ün Neural Engine’i sayesinde dünyanın AI için en iyi hepsi bir arada bilgisayarı olarak öne çıkıyor.

Bilgisayardaki Touch ID özellikli Magic Keyboard da mevcut. Bu, yazı yazmayı çok daha keyifli hâle getirirken Touch ID sayesinde güvenliği üst seviyeye taşıyor.

M4 İşlemcili Yeni iMac Fiyatı

16 GB RAM ve 256 GB SSD depolama: 59.999 TL

59.999 TL 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama: 68.999 TL

68.999 TL 16 GB RAM ve 1 TB SSD depolama: 77.999 TL

77.999 TL 24 GB RAM ve 256 GB SSD depolama: 68.999 TL

68.999 TL 24 GB RAM ve 512 GB SSD depolama: 77.999 TL

77.999 TL 24 GB RAM ve 1 TB SSD depolama: 86.999 TL

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