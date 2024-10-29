M4 İşlemcili Mac Mini Tanıtıldı: Bu Fiyata Alabileceğiniz En Güçlü Bilgisayar!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun bir süredir beklenen M4 işlemcili yeni Mac bilgisayarlarını sırayla piyasaya sürmeye devam ediyor. Ünlü şirket son olarak ufak boyutuna kıyasla oldukça güçlü özellikler sunmasıyla dikkat çeken yeni Mac Mini modelini tanıttı. Detaylar haberde.

Yeni M4 İşlemcili Mac Mini Özellikleri

Geçtiğimiz gün itibariyle yeni M4 işlemci seti ile yenilenen bilgisayarlarını birer birer tanıtmaya başlayan Apple, kısa bir süre önce düzenlediği etkinlikle birlikte merakla beklenen yeni M4 ve M4 Pro çipli Mac Mini modelini ilk kez görücüye çıkardı. Yeni cihaz, eski modellere göre daha kompakt bir tasarımla bizleri karşılarken, güçlü özellikleriyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Yeni mini bilgisayar modelinin en büyük özelliği, tabii ki de yeni nesil M4 ve M4 Pro işlemcilerinden güç alıyor olması. İki farklı işlemci seçeneğiyle satışa sunulacak yeni cihaz, Apple'ın gen güncel çip serisi sayesinde artık çok daha verimli ve güçlü bir performans sergiliyor. Öyle ki cihazın, benzer fiyat aralığındaki Windows tabanlı masaüstü bilgisayarlara kıyasla 6 kata kadar daha hızlı olduğu bildiriliyor. Yeni Mac Mini'nin ayrıca Apple Intelligence adı altında toplanan yeni üretken yapay zeka özelliklerini de desteklediğini belirtelim.

Yapay zeka özelliklerinin sağlıklı bir şekilde çalışması için donanım alanında önemli iyileştirmeler içeren M4 çipli yeni Mac Mini, işlemcisiyle birlikte 64 GB'a kadar RAM ve 5 TB'a kadar depolama alanı sunuyor. Yeni Mac Mini, M4 işlemcisi ve yüksek bellek kapasitesiyle beraber seleflerine göre, 30 kat daha hızlı fotoğraf büyütebilirken, 13 kat daha hızlı oyun performansı sunabiliyor. Bununla birlikte cihazın gelişmiş bağlantı seçenekleriyle de öne çıktığını söyleyelim.

M4 Pro'lu versiyonunda ayrıca Thunderbolt 5 teknolojisine ev sahipliği yapan yeni Mac Mini, 599 dolardan başlayan fiyatlarla ön siparişe açıldı. Uygun fiyatıyla dikkat çeken cihaz, 8 Kasım tarihinde raflardaki yerini alacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz yeni M4 Mac Mini modelinde en çok hangi özelliği beğendiniz? Yorumlarda buluşalım...