Daha Elektrikli Arabaya Alışamamışken: MAN Elektrikli Kamyon Devrini Başlatıyor!

Elektrikli otomobillere tam olarak alıştık mı alışamadık mı derken sıra ağır vasıta grubuna geldi. Bu noktada bir çok marka yeni atılımlar yaparken MAN Truck & Bus düğmeye bastı. Gelen bilgilere göre elektrikli kamyon sınıfında yeni modellerin üretimlerine başlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Kamyon Rekabeti Kızışıyor! MAN Üretime Başladı!

MAN Truck & Bus Münih’teki üretim tesisinde elektrikli kamyonlarının seri üretimine resmen başladı. MAN CEO’su Alexander Vlaskamp, Üretim ve Lojistikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Kobriger’in de katıldığı tanıtıö etkinliği ile birlikte artık hem dizel hem de elektrikli kamyonlar aynı entegre üretim hattından çıkabilecek.

MAN bu adımdan önce Avrupa genelinde yaklaşık 200 adet elektrikli ön seri kamyonu test amaçlı olarak sahaya çıkarmıştı. Gerçek müşteriler tarafından toplamda iki milyon kilometreye yakın yol yapan bu kamyonlar günlük 850 kilometrelik ağır kullanımlarda dahi 100 kilometrede ortalama 97 kWh tüketim değerleriyle dikkat çekti.

Şirket seri üretim öncesinde aldığı yaklaşık 700 adet siparişle de pazarda iddiasını ortaya koydu. Özellikle sadece 950 mm beşinci teker yüksekliğine sahip Ultra-Lowliner modeli 3,75 metrelik dingil mesafesiyle otomotiv lojistiği gibi özel alanlarda öne çıkıyor. 534 kWh’ye kadar kapasite sunan modüler NMC batarya paketiyle donatılan kamyonlar 500 kilometreye kadar menzil sunarken isteğe bağlı yedinci aküyle bu mesafe 740 kilometreye kadar çıkabiliyor.

MAN dışında Volvo, Scania, Mercedes-Benz Trucks ve DAF gibi üreticiler de halihazırda elektrikli kamyon alanında çeşitli modelleri pazara sunmuş durumda. Ancak MAN’ın Avrupa’da entegre seri üretime geçen ilk markalardan biri olması rekabette yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Diğer yandan yıllardır büyük vaatlerle gündeme gelen Tesla Semi ise henüz bu ölçekte bir üretim kapasitesine ve kullanım verisine ulaşabilmiş değil.

Tanıtımının üzerinden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen sınırlı teslimatlar dışında geniş çaplı bir operasyon örneği sunamayan Tesla ağır ticari segmentte hâlâ soru işaretlerini de beraberinde taşıyor. MAN’ın Avrupa’daki elektrikli otobüs liderliği de dikkat çekici. Bugün itibarıyla 2 bin 500’den fazla MAN elektrikli otobüs Avrupa şehirlerinde hizmet veriyor.

Aynı zamanda Ankara’da elektrikli şehir içi otobüs sunan ilk Avrupalı üretici unvanını da taşıyor. Tüm bu modellerde kullanılan bataryalar Nürnberg’deki tesiste 250 milyon Euro’luk yatırımla geliştiriliyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...