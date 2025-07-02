En Çok Satılan Ticari Elektriklendi: Elektrikli Volkswagen Transporter Tanıtıldı!

Türkiye'nin en çok sevilen ticari araçlarından Transporter yenilendi. Elektriklenen model ailesi tanıtıldı ve önümüzdeki dönemlerde Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor. Peki elektrikli Volkswagen Transporter kullanıcılarına neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Elektrikli Volkswagen Transporter Tanıtıldı! Peki Neler Sunuyor?

Volkswagen ticari araç pazarında elektrikli dönüşümünü hızlandırıyor. Markanın sevilen modellerinden Transporter Shuttle ve Transporter Kombi şimdi tamamen elektrikli versiyonlarıyla karşımızda. Hem yolcu hem yük taşımaya yönelik bu iki model çevre dostu teknolojileri ve yüksek donanım özellikleriyle öne çıkıyor.

Her iki versiyon da 65 kWsa kapasiteli lityum iyon bataryayla donatılmış. Transporter Kombi, 315 kilometre, Shuttle modeli ise 312 kilometre menzil sunuyor (WLTP normlarına göre). 134 beygir gücündeki tek elektrik motoru gücünü ön tekerleklere aktarıyor ve sessiz, verimli bir sürüş deneyimi sunuyor.

Kısa veya uzun aks mesafesiyle tercih edilebilen bu modeller kullanıcı ihtiyaçlarına göre esneklik sağlıyor. Shuttle versiyonu uzun şasi seçeneğiyle dokuz kişilik oturma kapasitesine sahipken Kombi modeli altı kişilik düzeni ve 896 kilogram taşıma kapasitesiyle daha çok iş odaklı kullanımlar için ideal bir seçenek sunuyor.

Donanım tarafında ise Volkswagen yine iddialı. Her iki modelde ısıtmalı ön koltuklar, ısı pompası, dört mevsim lastikler ve dijital klima gibi konfor öğelerini standart olarak sunuluyor. Pro donanım seviyesinde ise ısıtmalı ve deri kaplı direksiyon simidi gibi premium özellikler de kullanıcıları bekliyor.

Yeni Shuttle ve Kombi daha önce piyasaya sürülen e-Transporter panel van modeline katılarak markanın elektrikli ticari araç yelpazesini tamamlıyor. Volkswagen böylece hem bireysel hem filo müşterileri için daha sürdürülebilir bir alternatif sunmuş oluyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...