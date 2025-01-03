Amazon Luna'da Prime Gaming Üyelerine Ocak 2025'te Ücretsiz Oyunlar

Yeni yılın ilk günlerinde oyun severleri mutlu edecek haber Prime Gaming'den geldi. İşte Ocak 2025'te Prime Gaming ile ücretsiz erişebileceğiniz oyunlar:

Prime Gaming Ocak 2025 Ücretsiz Oyunlar

Oyun Adı Açıklama

The Magical Mixture Mill Büyülü karışımlarla dolu eğlenceli bir simülasyon.

Super Meat Boy Zorlu ama bağımlılık yapan bir klasik.

Fortnite LEGO Fortnite, Fortnite Festival ve Battle Royale modları dahil!

Metro Exodus Ünlü Metro serisinin etkileyici atmosferiyle hayatta kalma mücadelesi.

Guacamelee! 2 Renkli ve eğlenceli bir platform oyunu.

Fallout New Vegas: Ultimate Edition Fallout evreninde bir yolculuk.

Trackmania Hız ve beceri gerektiren eğlenceli yarışlar.

Fallout 3: GOTY Edition Klasik post-apokaliptik bir macera.

LEGO Fortnite: Brick Life Fortnite'ın LEGO temasıyla birleşimi.

Airhead Farklı bir macera deneyimi.

2024 Tam Bir Oyun Şöleniydi

Prime Gaming üyeleri için 2024, tam anlamıyla unutulmaz bir yıl oldu. AAA yapımlardan indie cevherlere kadar her türden oyunu deneyimleme fırsatı sunan Prime Gaming; Assassin’s Creed Valhalla, Control Ultimate Edition ve Celeste gibi popüler oyunlarla çıtayı epey yükseltti.

2024 yılını kapatan Aralık ayı da, Death Stranding Director’s Cut, The Expanse: A Telltale Series Deluxe Edition ve Endling: Extinction is Forever gibi oyunların sahne aldığı bir ay olarak hafızalara kazındı.