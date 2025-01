2024’ün En İyi PS5 Oyunları Açıklandı: Zirvede Helldivers 2 Var

2024 yılı Sony'nin bazı stüdyoları için hayal kırıklığından ibaret olmasına rağmen bu yıl da hafızalara kazınan oyunlarla karşımıza çıkmayı başardılar. Ortaya çıkan oyunlar, çeşitlilik ve kalite açısından büyük bir potansiyele sahipti ve oyuncuların gönlünü fethetti.

Geçtiğimiz yılı unutulmaz kılan bazı oyunların bu listede olmasına kesinlikle şaşırmayacaksınız. İşte 2024'ün en iyi PS5 oyunları listesi:

2024 En İyi PS5 Oyunları: Zirve Helldivers 2'nin!

2024 yılı, çok oyunculu live-service shooter oyunları için hüsranla dolu olmasına rağmen Helldivers 2 farklı bir yerde duruyor. Oyunun mizahi siyasi propaganda yaklaşımı, düzenli içerik güncellemeleri ve "Omens of Tyranny" genişleme paketi gibi ekleriyle oyuncuları kendine çekmeyi başardı. Call of Duty, Apex Legends veya Fortnite gibi devlere meydan okuyabilecek nadir live-service oyunlarından biri olarak öne çıktı ve zirveye oturmaya hak kazandı.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

FromSoftware, Elden Ring hayranlarını Shadow of the Erdtree genişleme paketiyle şımarttı diyebiliriz. Yeni haritası, Limgrave'in boyutundan çok daha büyük ve içerdiği hikaye zenginliğiyle adeta bir devam oyunu gibi hissettiriyordu. Shadow of the Erdtree, seriye eklenen hikaye derinliği ve zorlayıcı düşmanlarla oyuncuları oyunda tutmaya devam ediyor.

Dragon Age: The Veilguard

The Veilguard, Dragon Age serisinin uzun zamandır beklenen oyunuydu. Çıktığı günden itibaren sevenlerinin gönlünü kazandı ve beklentilerini boşa çıkarmadı. Geliştirici BioWare, karmaşık karakterler ve derinlikli seçim mekanikleriyle RPG türündeki ustalığını bir kez daha gösterdi. Özellikle detaylı yetenek ağacı ve Diablo tarzındaki yağma sistemi, oyuncuların sınıf özelleştirmelerinde büyük bir esneklik sunuyordu. Veilguard, Baldur’s Gate 3 gibi dev bir RPG'nin gölgesinde kalma endişelerine rağmen, 2024’ün unutulmaz oyunlarından biri olmayı başardı.

Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix, Final Fantasy VII’yi modern oyuncular için yeniden tasarlama serüvenine Rebirth ile devam etti. Oyuncuları Midgar’ın dışındaki geniş dünyaya çıkaran oyun, hikaye derinliği ve minigame zenginliğiyle orijinal oyunun her yönden geniş bir alana taşıdı diyebiliriz.

Silent Hill 2

Bir klasiği yeniden yapmak her zaman zor ve tehlikelidir. Buna rağmen Bloober Team; Silent Hill 2'nin yeniden yapımında muntazam bir iş çıkardı. Oyun, modern platformlara uyum sağladı ve korkutucu, gerilim dolu atmosferini korumayı başararak oynanışı daha akıcı hale getirdi. PlayStation 2 versiyonundaki sisli atmosfer, oyunun modern adaptasyonunda da başarıyla oyuncuya aktarıldı.

Astro Bot

2024 yılının en sıcak ve neşeli oyunlarından biri olan Astro Bot, oyuncuları PS5 evreninde unutulmaz bir yolculuğa çıkardı. Oyun, PlayStation tarihine saygı duruşunda bulunurken, eğlenceli tasarımı ve görsel tarzıyla saf bir mutluluk kaynağı oldu. Üstelik Game Awards 2024'te Yılın Oyunu ödülünü almaya da hak kazandı; bu listede olması tesadüf değil.