Marvel Rivals'a Yeni Mod Mu Geliyor? Dev Boss Savaşları Sızdırıldı

Marvel Rivals sevenleri veri madenciliği yaparken oyuncuların hoşuna gidecek yeni bir oyun moduna dair ipuçları buldu. NetEase henüz resmi bir açıklama yapmadı, ama sızıntılar heyecan verici; "Infinity Crisis" adlı PvE modunda oyuncuların dev bir boss'u yenmek için takım olması bekleniyor.

Kraken Boss'u Gerçek Mi?

Sızıntıya göre, modda Storm gibi karakterlerin dev bir deniz canavarına karşı savaştığı sahneler görülüyor. Bu yaratık şimdilik Unity AssetStore'dan alınmış, "placeholder" adı verilen geçici bir modelmiş gibi duruyor. Hayranlar şimdiden tahminlerine başladı tabii.

Shuma-Gorath mı? Efsanevi Marvel kötüsü, ama isim haklarından ötürü olmayabilir.

Gigantos veya Monstro olabilir mi? Luna Snow'un hikayesinde bahsedilen Monstro, sürpriz bir seçim olurdu.

Reddit'teki dedektifler, Moon Knight'ın hikayesindeki Dracula göndermeleri gibi, bu boss'un da gelecek için bir ipucu olabileceğini düşünüyor.

PvE Modu İyi Bir Fikir Mi?

Marvel Rivals şu anda tamamen PvP (Oyuncu vs Oyuncu) odaklı. Bir PvE modu oyuna taze bir soluk getirebilir. Boss savaşları, takım çalışmasını zorlayan mekanikler ve ödüllerle oyuncuları daha uzun süre bağlayabilir. NetEase böyle bir modu oyuna nasıl entegre edecek bilinmez tabii.

Meraklı madencilerin bulduğu başka bir detay ise boss savaşlarına özel alan etkili saldırılar ve benzeri detaylar. Yani şu anki "kraken" modeli değişebilir, ama fikir net: dev düşmanlar ve işbirliği yapması gereken oyuncular.

Marvel Rivals Yeni Karakterler

Sezon 1 ile Fantastik Dörtlü ve Dracula oyuna eklenmişti. Sızdırılan bilgilere göre, X-Men üyeleri ve Ultron gibi kötüler de yolda—ancak hiçbir şey şu an için kesin değil.

Siz PvE modu için heyecanlı mısınız yoksa tamamen PvP odaklı oyun deneyiminden mi hoşlanıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.