Porsche Cayenne'e Rakip AMG SUV 12 Dakikada Yüzde 80 Doluyor

Mercedes, tamamen elektrikli Mercedes-AMG GT SUV modelini 17 Ekim 2026'da tanıttı. AMG'nin 59 yıllık tarihinde baştan sona kendi geliştirdiği ilk SUV, mayısta çıkan elektrikli GT 4 Kapı Coupe'nin altyapısını kullanıyor. Model GT 63, GT 55 ve GT 53 olmak üzere 3 sürümle geliyor.

Mercedes-AMG GT SUV Ne Kadar Güçlü?

En güçlü sürüm GT 63 SUV'de 3 eksenel akılı elektrik motoru bulunuyor. Model 860 kW yani 1.169 PS güç ve 2.000 Nm tork üretiyor, 0-100 km/s hızlanmasını 2,7 saniyede tamamlıyor. Azami hız Driver's Package ile 270 km/s. Mercedes'in ABD bülteninde aynı güç 1.153 hp olarak geçiyor.

GT 55 SUV 816 PS, 2 motorlu GT 53 ise 544 PS güç üretiyor. Bu iki sürüm 0-100 km/s hızlanmasını sırasıyla 3,1 ve 4,2 saniyede tamamlıyor. Tüm değerler Mercedes'in henüz onaylanmamış ön değerleri.

Mercedes-AMG GT SUV Kaç Dakikada Şarj Oluyor?

GT 63 ve GT 55'teki 128 kWh'lik batarya 710 kW'a kadar DC şarjı destekliyor ve yüzde 10'dan 80'e 12 dakikada doluyor. Mercedes'e göre 10 dakikalık şarj, 450 km'ye kadar menzil kazandırıyor. Bu hıza ulaşmak için 1.000 amper verebilen istasyon gerekiyor, 400 kW'lık bir istasyonda aynı şarj 16 dakika sürüyor.

WLTP menzili 128 kWh'lik bataryayla 620-700 km arasında. GT 53 SUV 106 kWh'lik bataryayla 600 kW şarj ve 597-668 km menzil sunuyor. Avrupa'da GT 63 ve GT 55 de 106 kWh'lik bataryayla alınabiliyor, bu durumda menzil 525-585 km'ye iniyor. 128 kWh'lik bataryalı GT 63 SUV 2.695 kg ağırlığında.

İçinde Neler Var?

GT 63 ve GT 55, sürüş modlarından birinde kaydedilmiş gerçek bir AMG V8 sesini kabine veriyor, GT 53'te 6 silindirli motor sesi var. Sistem sanal vites geçişlerini ve vites kulakçıklarıyla manuel geçişi de taklit ediyor. AMG aynı ses fikrini, mayısta GT 4 Kapı Coupe adıyla tanıtılan elektrikli süper sedanının ilk videosunda da göstermişti.

Kabinde 10,2 inçlik gösterge ekranı ile 14 inçlik merkez ekran bulunuyor, yolcu için ayrı bir 14 inçlik ekran da isteğe bağlı. Bagaj hacmi 607 litre, arka koltuklar katlandığında 1.740 litreye çıkıyor. Ön kaputun altında da 78 litrelik ikinci bir bagaj var.

Mercedes-AMG GT SUV'nin Fiyatı Ne Kadar?

Almanya'da en düşük sürüm olan 544 PS'lik GT 53 SUV için siparişler 20 Ekim 2026'da açılıyor. Yüzde 19 KDV dahil başlangıç fiyatı 113.050 euro, bu da güncel kur ile birlikte 6 milyon 288 bin TL'ye denk geliyor. GT 63 ve GT 55 SUV'nin fiyatları açıklanmadı, iki sürüm 2027 baharında satışa çıkacak. Model ABD'de 2027 yazında bayilere gelecek.

Mercedes-Benz Türk, modelin Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini açıklamadı. Model Türkiye'ye gelirse, en düşük sürüm GT 53 bile hem 160 kW'ı aşan gücü hem de 1 milyon 650 bin TL'yi geçecek vergisiz fiyatı nedeniyle elektrikli otomobillerdeki en yüksek ÖTV oranı olan yüzde 75'e tabi olur. Porsche Türkiye ise elektrikli Cayenne'in mayıs 2026'da Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

Editörün Yorumu

Kâğıt üzerinde 710 kW, Cayenne Turbo Electric'in 400 kW'ının neredeyse 2 katı. Ama bu farkı görmek için 1.000 amper verebilen bir istasyon gerekiyor; 400 kW'lık bir istasyonda AMG de yüzde 10'dan 80'e 16 dakikada doluyor, Porsche ise aynı işi 16 dakikanın altında bitiriyor. Türkiye'de tabloyu vergi belirleyecek, çünkü yüzde 75 ÖTV 113.050 euroluk fiyatı çok yukarı taşır. Bu segmentte alıcıyı şarj süresinden çok marka seçecek diye düşünüyorum.