Mercedes'ten Bugatti'ye Göz Dağı: AMG GT-XX Tanıtıldı!

Elektrikli otomobiller artık yalnızca sürdürülebilirlik aracı değil aynı zamanda performansın da yeni tanımı hâline geliyor. Markalar mühendisliği ileriye taşıyacak radikal çözümler üzerinde çalışırken Mercedes çıtayı bambaşka bir noktaya koydu. AMG imzalı yeni konsept sadece bir araç değil adeta bir teknoloji vitrini. İşte yeni AMG GT-XX konsepti ve detayları...

Güç, Hız ve Menzil! Mercedes-Benz AMG GT-XX Konsepti Özellikleri!

Mercedes’in geliştirdiği AMG GT-XX konsepti 1360 beygir gücündeki elektrikli motoruyla dikkat çekiyor. Araç saatte 360 km maksimum hıza ulaşabiliyor. Bu da onu yalnızca bir süper otomobil değil aynı zamanda bir mühendislik eseri hâline getiriyor. Konseptin en etkileyici yanlarından biri şarj süresi.

400 kilometrelik menzile yalnızca 5 dakikalık şarjla ulaşabilen AMG GT-XX WLTP verilerine göre 0.198'lik etkileyici bir aerodinamik katsayıya sahip. Bu sayede hem yüksek verimlilik hem de üst düzey performans sağlanıyor. Araçta sıvı soğutmalı özel batarya sistemi kullanılıyor.

Üstelik üç ayrı şarj altyapısını destekleyen sistem sıfır gecikmeli enerji aktarımıyla tam performansı kesintisiz sunabiliyor. Aktif hava kanallı jantlar ve GT3 yarışlarına uygun aerodinamik parçalar da bu konseptin yarış köklerini vurguluyor.

Tüm bunların yanında egzotik otomobiller seven kullanıcılar için tasarlanan otomobil iç mekanında da teknolojiden ödün vermiyor. Bu noktada özel sistemler ve yazılımlar geliştiren marka otomobile tam anlamıyla hükmetmenize olanak sağlıyor.

Elektrikli bir otomobil olması sebebiyle sürüş hassasiyeti noktasında "yapaylık" eleştirileri alsa da AMG GT-XX tanıtımın ardından pek çok uzmandan tam not aldı diyebiliriz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşamayı unutmayın...