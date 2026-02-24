Elektrikli Porsche Cayenne, Türkiye'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu

SEAT, CUPRA, Porsche ve DOD Markaları Genel Müdürü Anıl Gürsoy, katılmış olduğu bir programda elektrikli Porsche Cayenne bekleyenleri heyecanladıran bir açıklamada bulundu. Görünüşe göre aracın Türkiye'deki Porsche sevenlerle buluşmasının önünde çok az bir süre kaldı. Tamamen elektrikli motorla birlikte gelen ve markanın şimdiye kadarki en güçlü otomobilden biri olarak görülen araba, yılın ilk yarısı bitmeden önce piyasaya sürülecek.

Elektrikli Porsche Cayenne Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

SEAT, CUPRA, Porsche ve DOD Markaları Genel Müdürü Gürsoy, elektrikli Porsche Cayenne'nin Mayıs 2026 tarihinde Türkiye'ye geleceğini ve aracın satışa sunulacağını açıkladı. Belirtilen tarihte aracın Türkiye fiyatı dahil olmak üzere hakkında çok fazla merak edilen soruların cevabı da belli olacak.

Elektrikli Porsche Cayenne'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Cayenne Electric modeli için 109 bin dolar (4 milyon 780 bin 42 TL), Cayenne Turbo Electric modeli için 163 bin dolar (7 milyon 148 bin 153 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Ancak mevcut vergiler ve ek maliyetleri göz önünde bulundurduğumuzda her iki modelin de Türkiye fiyatının güncel kurla olan karşılığının oldukça üzerinde olması bekleniyor.

Elektrikli Porsche Cayenne'nin Özellikleri Neler?

Porsche, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılan Porsche Cayenne'yi standart Cayenne Electric ve Turbo Electric olmak üzere iki farklı sürümle birlikte piyasaya sürmüştü. Turbo Electric, normal sürüş modunda 844 beygir gücü sunuyor. Direksiyon üzerinde yer alan performans artırma düğmesine basıldığında on saniye boyunca ekstra güç elde ediliyor.

Kalkış kontrolü modundaysa araç tam olarak 1.139 beygir gücüne ulaşıyor. Ayrıca 1500 Nm tork üreterek çok hızlı bir kalkış gerçekleştiriyor. Söz konusu versiyon, 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 2,4 saniyede ulaşıyor. Serinin standart modeli ise 435 beygir gücü üretiyor. 0-100 km/sa hıza da 4,5 saniyede ulaşıyor. Yani Turbo modelin yanında oldukça düşük kaldığı söylenebilir.

Şarj konusuna gelecek olursak, her iki model de 113 kWh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip. 800V sistemle beraber gelen aracın batarya doluluk oranı, 16 dakika gibi kısa bir süre içinde %10'dan %80'e kadar çıkıyor. En büyük yenilik ise isteğe bağlı olarak sunulan kablosuz şarj teknolojisinde. Yeni modeller, Porsche tarafından geliştirilen özel bir kablosuz şarj tekno sayesinde 11 kW gücünde şarj olabiliyor.