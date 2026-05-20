Elektrikli Otomobilde Yeni Dönem! 1.169 Beygir Gücündeki Mercedes-AMG GT 4 Door Coupe Tanıtıldı

Mercedes-AMG, elektrikli model atağını sürdürüyor. Alman üretici, daha önce 831 beygir güce sahip V8 motoru ile gönüllede taht kuran AMG GT 4-Door Coupe modelini artık tamamen elektrikli olarak sunuyor. 3 elektrikli motorundan 1.169 beygir güç üretebilen yeni AMG GT 4-Door Coupe, içten yanmalı motorları özleyen sahipleri için sahte bir egzoz sesi de sunacak.

Mercedes-AMG GT 63 4-Door Coupe Özellikleri

Maksimum güç: 1.169 beygir

Maksimum Tork: 2.000 Nm

Ağırlık: 2.460 kilogram

Maksimum hız: 300 km/s (Driver's Package opsiyonu ile)

0-100 km/s hızlanma: 2.1 saniye

0-200 km/s hızlanma: 6.4 saniye

Batarya kapasitesi: 106 kWh

Menzil: 600-700 kilometre

Şarj süresi: 11 dakika (Yüzde 10'dan yüzde 80'e)

Boyutlar: 5.094 mm uzunluk, 1.959 mm genişlik, 1.411 mm yükseklik

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe'nin Tasarımı Nasıl?

AMG.EA mimarisi üzerinde yükselen yeni AMG GT 4 Kapılı Coupe, geçtiğimiz yıl tanıtlan Concept AMG GT XX modelinin izinden gidiyor. Bu konsept modeli temel alan yeni araç, ön bölümde Mercedes-Benz CLA'dan da tanıdığımız markanın yeni tasarım diline ev sahipliği yapıyor. Ön bölümde birbirine doğru uzanan oval formlu farlara ev sahipliği yapan araçta, geniş ızgara ise sportif havayı tam anlamıyla yansıtıyor.

Yan bölümde standart bir coupe silüetine sahip olan aracın arka bölümü ise otomobil severleri ikiye ayırabilir. Aracın Mercedes-Benz logosunu yansıtan üç parçalı fren lambaları üst taraftan ince bir LED şerit ile çevreleniyor. Siyah bir taban üzerine yerleştirilen aydınlatma grubunun sportif bir görünüşe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Daha aşağıda ise bu sportif duruş geniş difüzör ve hava kanalları ile tamamlanıyor. Aracın tanıtmında kullanılan parlak sarı rengin de bu sportiflikte payı olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe'nin İç Mekanı Nasıl?

İç mekana geçtiğimizde diğer Mercedes-Benz modellerinden görmeye alıştığımız bolca ekran bizleri karşılıyor. 10.2 inçlik dijital gösterge paneline 14 inçlik merkezi bilgi-eğlence sistemi eşlik ediyor. Ayrıca opsiyonel olarak yolcu koltuğu tarafına da bir ekran daha eklenebiliyor. Ancak AMG GT 4 Kapılı Coupe modelinde standart modellerden farklı olarak daha sürücü odaklı ve sportif bir ambiyans yer alıyor.

Bolca Alcantara, deri ve karbon fiber yüzeylere yer verilen araçta oldukça sportiif bir direksiyon simidi de sürücüyü karşılıyor. Renkli dikişlerle sportifliğin vurgulandığı araçta orta konsolda ise sürüş modları ve diğer kontroller için 3 adet döner kontrol tuşu bulunuyor. İç mekandaki her detayı sürücüye göre tasarlayan Mercedes-AMG, yeni modelinin tam bir sürücü otomobili olduğunu bizlere bu şekilde gösteriyor.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe'nin Elektrikli Altyapısı Neler Sunuyor?

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, yarışlardan ilham alan mühendisliği ve sunduğu performans ile marka için önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor. Yeni AMG.EA mimarisi üzerine inşa edilen dört kapılı spor otomobil, seri üretim bir elektrikli araç için dünyada ilk kez kullanılan birçok teknolojiyi içerisinde barındırıyor.

Yeni modelin kalbinde devrim niteliğindeki eksenel akılı elektrik motorları yer alıyor. Geleneksel silindirik motorların aksine disk şeklinde kompakt bir yapıya sahip olan bu motorlar, geleneksel elektrik motorlara göre çok daha verimli bir yapıya sahip. İkisi arka aksta ve biri önde olmak üzere üç adet eksenel akılı motora ev sahipliği yapan otomobilde 800 voltluk elektrik mimarisi bulunuyor. Mercedes-AMG ayrıca öndeki motorun 15 bin, arkadakilerin ise 13 bin devir çevirebildiğini vurguladı.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Kaç Beygir Güç Üretebiliyor?

Alman üretici yeni modelini ilk etapta AMG GT 63 ve GT 55 olmak üzere iki farklı seçenekle sunacak. Model gamının tepesinde yer alan AMG GT 63 4Matic+ modeli 1.169 beygir güç ve 2.000 Nm tork değerleri sunabiliyor. GT 55 versiyonu ise 815 beygir güç ile karşımıza çıkıyor. 0'dan 100 km/s hızlanmasını Launch Control sayesinde 2.1 saniyede tamamlayabilen araç, 200 km/s hıza ulaşmak için ise sadece 6.4 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Elektrikli otomobilin maksimum srürati ise Driver's Package ile 300 km/s olarak açıklanmış durumda.

AMG GT 4 Door'un Batarya Teknolojisi ve Menzil Değerleri

Mercedes-Benz'in sunduğu yeni özellikler sadece eksenel akılı elektrik motorları ile sınırlı kalmıyor. Alman üretici, yeni geliştirilen Nikel-Kobalt-Mangan-Alüminyum (NCMA) batarya le geliyor. Yeni geliştirilmiş batarya hücrelerine ev sahipliği yapan sistemde her bir hücre için yenilikçi bir doğrudan soğutma sistemi sunuluyor. Uzun ince bir silindir şeklindeki her bir hücre, bu yapısı ile yüzey alanını genişleterek bataryanın istenen sıcaklıkta tutulmasına katkıda bulunuyor.

Ayrıca hücreler arasında doğrudan yağ bazlı bir soğutma sistemi kullanan Mercedes-AMG, bu sayede hem menzil değerleri hem de şarj süreleri konusunda iddialı. Marka tarafından yapılan açıklamaya göre yeni elektrikli model, WLPT döngüsüne göre 600-700 kilometre aralığında bir menzil sunacak. Şirket ilerleyen dönemde yapılan güncellemelerle bu değerin 700 kilometrenin de üzerine çıkacağı inancında. Ayrıca AMG GT 4-Door'un bataryasını 600 kW şarj ile sadece 11 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 oranına çıkarmak mümkün.

Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe Nasıl V8 Sesi Çıkarıyor?

Tamamen elektrikli olmasına rağmen Mercedes-AMG, müşterilerine içten yanmalı geçmişini unutturmak istemiyor. AMGFORCE S+ modunda yeni GT 4 Kapılı Coupe, sentezlenmiş egzoz sesleri, dokunsal geri bildirim ve sanal vites değişimlerinin de yardımı ile bir AMG V8 deneyimi sunmayı hedefliyor.

Alman üretici, geçmiş AMG imzalı otomobillerin yaşattığı hisleri geri gertirmek için yaklaşık 1.600 farklı ses dosyasından faydalanıyor. Kullanıcılar bu sayede hızlanmalar ve simüle edilen vites geçişleri sırasında adeta bir V8 motorlu araç kullanıyormuş gibi sesler duyacak. Ayrıca özel olarak geliştirilen grafikler ile devir göstergesi de müşterileri memnun etmek için yerini almış durumda.

Yeni Mercedes-AMG GT 4 Kapılı Coupe Ne Kadar Olacak?

Yeni Mercedes-AMG GT 4 Kapılı Coupe'nin seri üretimi, 2026 yazında Almanya'dakii Mercedes-Benz Sindelfingen fabrikasında başlayacak. Alman üretici henüz fiyat konusunda net bir açıklama yapmış değil. Ancak yeni modelin fiyatının selefine göre belirleneceği belirtildi. Mevcut AMG GT 4 Door Coupe fiyatları Almanya'da 110 bin ile 210 bin Euro arasında değişiyor. Bunları göze aldığımızda eklenen ÖTV ile ülkemizde yeni model 15 ile 22 milyon TL arasında bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Yüksek performansı, gelişmiş batarya teknolojisi ve yeni nesil elektrikli güç aktarma sistemi ile Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe bizlere elektrikli otomobillerin geldiği noktayı gösteriyor. Barındırdığı F1 teknolojisi ile yeni modelin bugüne kadar tanıtılan en iddialı elektrikli performans otomobillerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Özellikle eksenel akılı elektrik motorlarının yaygınlaşması yeni nesil araçlar için önemli bir gelişim olabilir. Kompakt ve çok daha hafif yapıları ile direkt tekerlek içerisine yerleştirilebilen bu sistemler gelecekte bizlere çok daha verimli elektrikli otomobillerin yolunu açabilir. Bu motorları gelecekte çok daha fazla araçta görmeyi bekleyebiliriz.