Zuckerberg Yolunu Bulmuş... Meta'dan Trump’ın Başkanlık Yemin Törenine 1 Milyon Dolar Bağış

Meta, dikkat çeken bir hamleyle ABD başkanlık yemin töreni fonuna 1 milyon dolar bağışta bulunarak, şirket CEO’su Mark Zuckerberg’in yeni seçilen Başkan Donald Trump ile olumlu bir ilişki kurma çabalarını bir adım ileriye taşıdı.

Şirket bu bağışla ilgili detay vermedi, ancak Zuckerberg’in geçen ay Mar-a-Lago’da Trump ile bir araya gelmesinin hemen ardından bu hareket geldi.

Zuckerberg, söz konusu buluşmada Trump’ı başkanlık zaferinden dolayı tebrik etti ve dostane bir yemek eşliğinde Dışişleri Bakanı olarak seçilen Marco Rubio ile de bir araya geldi. Meta sözcüsü, Zuckerberg’in bu davet için minnet duyduğu bilgisini de vermişti.

Trump ve Zuckerberg Geçmişte Pek İyi Anlaşamadı

Dalgalı Bir Geçmiş Meta ve Trump arasındaki ilişkiler geçmişte çoğunlukla gerilimliydi; örneğin, Trump, Meta’nın platformlarında muhafazakarlara karşı kısıtlama uyguladığını iddia etmiş ve bu durum ilişkilerin daha da gerginleşmesine yol açmıştı.

Trump, Meta’yı platformlarında muhafazakarlara kısıtlama getirmekle suçlamış ve Ocak 6 Kongre baskınının ve şirketin yasaklama kararına maruz kalmasından sonra ortam daha da gerilmişti. Ancak yaz aylarında iki tarafın özel telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Bir görüşmede Zuckerberg’in Trump’a bir suikast girişiminden sonra iyi dileklerini ilettiği ve Trump’ı çetin ceviz olarak nitelendirdiği belirtiliyor. Bu yumuşama, Trump’ın gözünde Meta’nın konumunu yeniden değerlendirmesine yol açmış olabilir.

Donörlere Özel Avantajlar

Wall Street Journal’da ilk olarak bildirilen bu bağış, yemin töreni komitesinin şirketler ve bireyler için katkı sınırı olmayan bir alan olarak tanımlanmasıyla öne çıkıyor. 1 milyon dolar katkıda bulunan donörlere özel avantajlar sunulduğu da belirtiliyor.

Ağustos ayında Kongre’ye gönderdiği bir mektupta Zuckerberg, geçmişteki bazı siyasi faaliyetlerinden duyduğu pişmanlığı dile getirdi. Özellikle 2021’de Biden yönetiminin Covid-19 içeriğini sansürlemesi konusunda Meta’ya baskı yaptığını belirtti ve 2020’deki seçimle ilgili yardımların tarafsızlığını sorgulattığını ifade etti.

Görünen o ki Zuckerberg, mevcut hükümetle arasını iyi tutmak üzere yol yapmaya başladı.