Meta, Take It Down Platformunu Tanıttı: Müstehcen Görüntülerin İzinsiz Paylaşılmasının Önüne Geçilecek!

Teknoloji devi Meta, müstehcen görüntülerin yayılmasını durdurma ve ayrıca bugünlerde gençler arasında tüm zamanların en yüksek seviyesinde görünen şantaj gibi tartışmalı konulardan kaçınma konusunda kullanıcılara yardımcı olan “Take It Down” programının genişletilmesinden bahsetti.

Meta, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi (NCMEC) ile işbirliği içinde geliştirilen ve reşit olmayan gençlerin müstehcen görüntülerinin internette istekleri dışında yayılmasını proaktif olarak önlemek üzere tasarlanmış acil durum platformu Take It Down'ı tanıttı.

İlk olarak Şubat 2023'te hayata geçirilen platformun yalnızca İngilizce ve İspanyolca ile sınırlı olan kaynaklarını yakın zamanda birden fazla dilde kullanıma sunan Meta, daha geniş bir erişilebilirlik sağlayarak dünyanın dört bir yanındaki gençlerin platformu etkin bir şekilde kullanmasını kolaylaştırıyor.

Meta Ayrıca Şantaj Karşıtı Projesini de Açıkladı

Meta, Take It Down girişiminin genişlemesini sağlamak için NCMEC ile yan yana çalıştığını, böylece kullanıcıların kişisel görüntülerin yayılmasına son verebileceklerini söylüyor. Bu nedenle, her türlü mahrem resim artık paylaşım amaçlı olmayacak.

Meta, insanların, kişisel görüntüler de dahil olmak üzere, istemedikleri ya da çevrimiçi yayınlanmasına izin vermedikleri kendilerine ait bir şey bulmaları durumunda, benzersiz bir şekilde eklenen sayısal kodlar aracılığıyla bunu kaldırma şansına sahip olduklarını söylüyor.

Bir dizi basit talimat ya da adım sayesinde kullanıcılar resimlerin kopyalarını bulup hemen kaldırırken içeriğin uygulamalarda yayınlanmasını da önlüyor.

Şirket, Thorn ile gençler için en iyi rehber olarak hizmet veren ve şantaj gibi konulardan nasıl kaçınabileceklerini gösteren yeni bir ortaklığa girdi. Ayrıca, kontrolü kaybetmeleri durumunda yeniden kazanmaları için onlara araçlar sağlıyor.

Meta, bunun yıllardır büyük bir endişe kaynağı olduğunu ve bu yönde ortaya çıkan tüm engelleri aşmak için çalıştıklarını söylüyor. Benzer şekilde, sahip olduğu platformlarda herhangi bir dolandırıcılık veya dolandırıcılık planından uzak durma konusunda kullanıcılara yardımcı olmak için daha fazla güvenlik bildiriminin yanı sıra uyarılar da eklemeyi umuyorlar.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.