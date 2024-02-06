Meta, Yapay Zeka Tarafından Oluşturulan Görüntüleri Belirtmeyenlere Yaptırım Uygulayacak!

Meta, dünya genelinde seçim zamanı yaklaşırken önümüzdeki aylarda yapay zekâ tarafından üretilen ve Facebook, Instagram ve Threads üzerindne paylaşılan fotoğrafları etiketlemeye başlayacak. Şirket ayrıca gerçekçi bir video ya da ses parçasının yapay zekâ ile yapılıp yapılmadığını açıklamayan kullanıcıları cezalandırmaya başlayacak.

Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg bir röportajda, bu adımların, yapay zekâ tarafından üretilen medyanın gerçeklikten ayırt edilmesi giderek zorlaşırken teknoloji endüstrisini “harekete geçirmeyi” amaçladığını söyledi.

Beyaz Saray, şirketlerin yapay zekâ tarafından üretilen içeriği filigran içermesi için yoğun çaba sarf ediyor. Clegg'e göre Meta, yapay zekanın yaratımdaki rolünü gizlemek için meta verileri değiştirilmiş olsa bile sentetik medyayı tespit etmek için araçlar geliştiriyor.

Meta Yapay Zeka Aracılığıyla Üretilen Görüntülerde Filigran Uygulanacak

Meta halihazırda kendi yapay zekâ resim oluşturucu ile yapılan görüntülere “Imagined with AI” filigranı uyguluyor. Şirket aynı şeyi Google, OpenAI, Microsoft, Adobe, Midjourney ve Shutterstock'un yapay zekâ aracılığıyla oluşturulan fotoğraflar için de yapmaya başlayacak.

Clegg, sektörün yapay zekâ tarafından üretilen video ve sesleri tanımlamak için standartlar oluşturma konusunda daha geride olduğunu ve Meta'nın bu tür medyanın aldatmak için nasıl kullanılabileceği konusunda yüksek alarmda olmasına rağmen, şirketin her şeyi kendi başına yakalayamayacağını söyledi.

Meta'nın küresel ilişkiler başkanı Nick Clegg röportajında “Seçim öncesinde siyasi öneme sahip bir konuda halkı maddi olarak aldatmak için tasarlanan video ve ses içeriği konusunda endişelenenler için oldukça dikkatli olacağız. Ne kadar çabuk tespit edilirse edilsin ya da ne kadar çabuk etiketlenirse etiketlensin, yine de bir şekilde topu taca atmakla suçlanacağımız bir şey olma ihtimali olduğunu düşünüyor muyum? Evet, muhtemel olmasa da bunun mümkün olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Meta, içerik kaynak bilgilerini görüntülerin meta verilerine yerleştiren Content Credentials sistemini yayınladı. Ayrıca kullanıcılarının yapay zekâ tarafından üretilen gerçekçi video veya ses gönderilerini açıklamalarını zorunlu kılacak.