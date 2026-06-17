Microsoft 64 GB RAM'li Bilgisayar Tanıttı! Snapdragon İşlemcisi Var

Microsoft, Surface Laptop 8'i tanıttı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayarda iki farklı işlemci seçeneği mevcut. Bu işlemciler, Qualcomm tarafından geliştirildi. Laptop ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Microsoft Surface Laptop 8'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 13,8 inç / 15 inç

13,8 inç / 15 inç Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 13,8 inç sürümde 1536 x 2304 piksel / 15 inç sürümde 2180 x 3270 piksel

13,8 inç sürümde 1536 x 2304 piksel / 15 inç sürümde 2180 x 3270 piksel İşlemci: Snapdragon X2 Plus / Snapdragon X2 Elite

Snapdragon X2 Plus / Snapdragon X2 Elite RAM: 15 inç sürümü 64 GB'a kadar / 13,8 inç sürümü 32 GB'a kadar

15 inç sürümü 64 GB'a kadar / 13,8 inç sürümü 32 GB'a kadar Depolama: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar Ekran Kartı: Snapdragon X2 entegre GPU + Hexagon NPU (80 TOPS AI işlem gücü)

Snapdragon X2 entegre GPU + Hexagon NPU (80 TOPS AI işlem gücü) Pil Ömrü: 13,8 inç sürüm 20 saate kadar video oynatma / 15 inç sürüm 19 saate kadar video oynatma

13,8 inç sürüm 20 saate kadar video oynatma / 15 inç sürüm 19 saate kadar video oynatma Portlar: 2 x USB-C / USB4, 1 x USB-A 3.2, 1 x 3,5 mm ses girişi. 15 inç modelde ek olarak MicroSD kart okuyucu

Microsoft Surface Laptop 8'in İşlemcisi Nasıl?

Microsoft'un yeni dizüstü bilgisayarı, Snapdragon X2 Plus ve Snapdragon X2 Elite olmak üzere iki farklı işlemci seçeneği sunuyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon X2 Plus'ta 10 çekirdek bulunuyor. 3. nesil Qualcomm Oryon mimarisine sahip işlemci, 4.0 GHz hıza ulaşabiliyor.

Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Nm değeri küçüldükçe tek bir transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede işlemci üreticileri, aynı yüzey alanına milyarlarca daha fazla transistör sığdırabiliyor. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Transistör sayısının artması, işlemcinin aynı süre zarfında çok daha fazla işlem yapabilmesi anlamına geliyor. Bu da işlemcinin daha az ısınmasını sağlıyor. Snapdragon X2 Elite işlemcisinin de Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildiğini belirtelim. 12 çekirdek çekirdeğe sahip olan bu işlemci, 4.7 GHz hıza ulaşabiliyor.

İki işlemcide de 80 TOPS gücünde NPU yer alıyor. Bu, söz konusu işlemcilerdeki yapay zekâ biriminin saniyede 80 trilyon yapay zekâ işlemi yapabildiğini gösteriyor. Bu sayede canlı çeviri, görsel oluşturma, metin özetleme ya da gelişmiş dil modellerini çalıştırma gibi işlemler doğrudan bilgisayarda yapılabiliyor.

Microsoft Surface Laptop 8'in Ekran Özellikleri Neler?

Surface Laptop 8, 13,8 inç ve 15 inç olmak üzere iki farklı sürüme sahip. Dizüstü bilgisayar, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir dizüstü bilgisayar, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Dizüstü bilgisayarın 13,8 inç ekran büyüklüğüne sahip sürümü 1536 x 2304 piksel çözünürlük, 15 inç ekran büyüklüğüne sahip sürümü ise 2180 x 3270 piksel çözünürlük sunuyor. Bu arada IPS LCD ekran renklerin doğal ve gerçeğe yakın tonlarda görünmesini sağlıyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

Microsoft Surface Laptop 8 Türkiye'de Satılacak mı?

Microsoft Surface Laptop 8'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Microsoft'un dizüstü bilgisayarları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Surface Laptop 8'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Microsoft Surface Laptop 8'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Snapdragon X2 Plus işlemcili 13,8 inç sürümü başlangıç fiyatı: 1.600 dolar (74.105 TL)

1.600 dolar (74.105 TL) Snapdragon X2 Elite işlemcili 13,8 inç sürümü başlangıç fiyatı: 1.700 dolar (78.739 TL)

1.700 dolar (78.739 TL) Snapdragon X2 Plus işlemcili 15 inç sürümü başlangıç fiyatı: 1.700 dolar (78.739 TL)

1.700 dolar (78.739 TL) Snapdragon X2 Elite işlemcili 15 inç sürümü başlangıç fiyatı: 1.800 dolar (83.350 TL)

Microsoft Surface Laptop 8'in 1.600 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 74 bin 105 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 113 bi nTL civarında olabilir. Microsoft Surface Laptop 8 Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Microsoft Surface Laptop 8'in oldukça iddialı bir dizüstü bilgisayar olduğunu düşünüyorum. Bilgisayarın güçlü işlemci sayesinde ofis uygulamalarını kullanmak ve video izlemek gibi aktivitelerin yanı sıra ARM destekli pek çok oyunu da çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bilgisayarın uzun pil ömrü de dikkatimi çekti. Bu sayede bilgisayarı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.