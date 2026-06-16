Xiaomi'nin Bütçe Dostu Kulaklığı Türkiye'de! 72 Saat Pil Ömrü Var

Xiaomi, geçen ayın sonuna doğru bir kulaklık tanıttı. Redmi Headphones Neo olarak adlandırılan bu model şimdi de Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla birlikte modelin Türkiye fiyatı gibi merak edilen soru işaretleri de ortadan kalktı. Cihaz, Türk müşterilerin karşısına aktif gürültü engelleme, uzun pil ömrü ve dahasıyla çıkıyor.

Redmi Headphones Neo'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Headphones Neo'nun Türkiye fiyatı, 3 bin 499 TL olarak belirlendi. Obsidyen siyah ve kum beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile piyasaya sürülen cihazın hangi renk seçeneği tercih edilirse edilsin, fiyatta herhangi bir değişiklik söz konusu olmuyor.

Redmi Headphones Neo'nun Özellikleri Neler?

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 42 dB'e kadar üç farklı seviyede aktif gürültü engelleme

42 dB'e kadar üç farklı seviyede aktif gürültü engelleme Sürücü: 40 mm titanyum kaplamalı sürücüler

40 mm titanyum kaplamalı sürücüler Pil Ömrü: 72 saate kadar

72 saate kadar Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarjla 5 saate kadar kullanım süresi

10 dakikalık şarjla 5 saate kadar kullanım süresi Ekolayzer (EQ) Modları: Dengeli ses, bas güçlendirme, tiz güçlendirme, ses güçlendirme ve bir adet özelleştirilebilir EQ mod

Dengeli ses, bas güçlendirme, tiz güçlendirme, ses güçlendirme ve bir adet özelleştirilebilir EQ mod Mikrofon: Gürültü azaltma destekli üç adet mikrofon

Gürültü azaltma destekli üç adet mikrofon Rüzgar Gürültüsü Engelleme: Saniyede 5 metre hıza kadar

Saniyede 5 metre hıza kadar Ses Sertifikası: Hi-Res Audio sertifikası

Hi-Res Audio sertifikası Bluetooth: 5.4

5.4 Çoklu Bağlantı: Aynı anda 2 cihaza bağlanma

Aynı anda 2 cihaza bağlanma Ses Paylaşımı: HyperOS işletim sistemine sahip desteklenen cihazlar arasında ses paylaşımı

HyperOS işletim sistemine sahip desteklenen cihazlar arasında ses paylaşımı Boyutlar: 202 mm x 183 mm x 47 mm

202 mm x 183 mm x 47 mm Ağırlık: 263 gram

Redmi Headphones Neo'nun Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Redmi Headphones Neo, 72 saate kadar pil ömrü sunuyor. Yalnızca 10 dakika şarj etmek, 5 saate kadar müzik dinleme imkânı elde etmenizi sağlıyor. Özellikle sık aralıklarla uzun seyahatlere çıkan veya günün büyük bir kısmını dışarıda geçirenler tarafından yeterli bir kullanım süresi olduğu söylenebilir. Bu arada şarj hızı da sabah evden çıkmak için genellikle az süresi olanların beklentisini karşılayacaktır.

Redmi Headphones Neo'nun Ses Kalitesi Nasıl?

Kulaklık, 40 mm titanyum kaplama sürücülere sahip. Bilmeyenler için titanyum kaplama, sert ve hafif yapıda ki bu sayede tiz detayları da net şekilde duyabiliyorsunuz. Özellikle şarkı dinlerken vokaller daha ön planda oluyor. Bu arada çeşitli ekolayzer modları ile en iyi ses deneyimini elde etmenizin mümkün olduğunu belirtelim.

Redmi Headphones Neo Gürültü Engelliyor mu?

Cihaz, 42 dB'e kadar aktif gürültü engelleme özelliği ile ön plana çıkıyor. Düşük frekanslı gürültüleri engellemek için birebir olan bu model, klima ve fan sesinden rahatsız olmanızı önleyecektir. Tabii, bunların sesli görüşmelerde sorun olmaması için çevresel gürültü engelleme özelliği de mevcut. Saniyede 5 metre hıza kadar rüzgâr sesini engelleyebilen kulaklık, kalabalık uğultusunu da önemli ölçüde azaltıyor.

Editörün Yorumu

Redmi Headphones Neo'nun sunduğu gelişmiş gürültü engelleme, rüzgâr uğultusunu önemli ölçüde engelleme ve uzun pil ömrü gibi önemli özelliklerine rağmen Türkiye fiyatının oldukça uygun seviyede kaldığını söyleyebilirim. Özellikle cihazını her gün şarj etmek istemeyen kişiler tarafından değerlendirilecektir.