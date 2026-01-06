Uygun Fiyatlı Bilgisayarlara Güç Verecek Yeni İşlemci Tanıtıldı

Qualcomm, CES 2026 fuarında yeni bir işlemci tanıttı. Bununla beraber Snapdragon X2 Plus isimli işlemcinin tüm teknik özellikleri belli oldu. Uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak işlemci, bir önceki nesle kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha az güç tüketiyor.

Snapdragon X2 Plus Özellikleri

CPU: 3. nesil Oryon

3. nesil Oryon Çekirdek: 10 çekirdek (34 MB önbellek, 4GHz) / 6 çekirdek (22 MB önbellek, 4GHz)

10 çekirdek (34 MB önbellek, 4GHz) / 6 çekirdek (22 MB önbellek, 4GHz) GPU: X2-45 (10 çekirdekli sürüm 1.7GHz, 6 çekirdekli sürüm 900MHz)

X2-45 (10 çekirdekli sürüm 1.7GHz, 6 çekirdekli sürüm 900MHz) NPU: 80 TOPS

80 TOPS Üretim süreci: 3nm

3nm RAM desteği: LPDDR5X, maksimum 128GB

LPDDR5X, maksimum 128GB Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, opsiyonel 5G

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, opsiyonel 5G Performans: X Plus'a göre %35 daha hızlı tek çekirdek, %43 daha az güç tüketimi

Qualcomm tarafından CES 2026 fuarında tanıtılan Snapdragon X2 Plus, üçüncü nasıl Oryon CPU ile birlikte geliyor. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 teknolojilerini desteklyen işlemcinin iki farklı sürümü bulunuyor. 10 çekirdekli sürüm 34 MB önbelleğe ve 4GHz maksimum hıza sahipken 6 çekirdekli sürüm ise 22 MB önbelleğe ve 4GHz maksimum hıza ulaşabiliyor.

İki sürümde de 80 TOPS gücünde NPU bulunuyor. Bu, bilgisayarların yapay zeka işlemlerini çok yüksek hızda ve verimli şekilde gerçekleştirebilmesini sağlıyor. Bu durum hem performans artışı hem de pil ömrü tasarruf anlamına geliyor. Ayrıca bu sayede karmaşık AI modelleri de laptop üzerinde çalışabilecek.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon X2 Plus, bir önceki nesil olan Snapdragon X Plus'a kıyasla yüzde 35 oranında daha hızlı tek çekirdek ve yüzde 43 oranında daha az güç tüketimi sağlıyor. Yeni işlemcinin iki sürümünde de X2-45 GPU bulunuyor. 10 çekirdekli sürümde GPU 1.7GHz hızına ulaşırken, 6 çekirdekli sürümde ise GPU 900MHz ile sınırlı.

İşlemci, 128 GB LPDDR5X RAM'e kadar destekliyor. LPDDR5X teknolojisi, önceki nesle göre daha yüksek veri aktarım hızları ve daha düşük gecikme süreleri sağlıyor. Bu sayede hem çoklu görevlerde hem de yoğun bellek gerektiren uygulamalarda sistem daha akıcı çalışabiliyor. 128 GB RAM kapasitesi ise aynı anda çok sayıda uygulamayı çalıştırma dahil birçok özellik sağlıyor.