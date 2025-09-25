Qualcomm Snapdragon X2 Elite Duyuruldu: PC'lere Güç Verecek!

Önümüzdeki aylarda ve 2026'da birçok amiral gemisi telefona güç verecek olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini resmi olarak tanıtan Qualcomm, PC tarafında da X Elite serisi çipleriyle iddiasını güçlendiriyor. Windows on Arm cihazları hedefleyen Snapdragon X2 Elite ve X2 Elite Extreme tanıtıldı.

Qualcomm Snapdragon X2 Elite Özellikleri

Yerini aldıkları ilk nesil Snapdragon X Elite işlemcilere kıyasla performans ve verimlilikte ciddi kazanımlar sunuyorlar. TSMC’nin 3 nm fabrikasyon süreci ile üretilen yeni X2 serisi üç çipten oluşuyor: 12 çekirdekli X2 Elite (X2E-80-100), 18 çekirdekli X2 Elite (X2E-88-100) ve yine 18 çekirdekli X2 Elite Extreme (X2E-96-100).

Qualcomm’a göre X2 Elite Extreme, “uzman düzeyinde iş yüklerini” hedefleyen "Ultra Premium" bilgisayarlar için tasarlanırken, standart X2 Elite “yoğun kaynağa ihtiyaç duyulan" üst seviye bilgisayarlara hitap ediyor.

X2 Elite işlemciler Snapdragon 8 Elite Gen 5’te de yer alan üçüncü nesil Qualcomm Oryon CPU’larını kullanıyor. X2 Elite Extreme, bu mimariyi 18 çekirdeğe kadar taşıyor. Temel X2 Elite modeli, 3,4 GHz’de çalışan 6 adet performans çekirdeği ve 4,0 GHz hızında, 4,7 GHz’e kadar çıkabilen 6 adet Prime çekirdeği bir araya getiriyor.

18 çekirdekli X2 Elite varyantı ise aynı maksimum saat hızlarında 12 Prime ve 6 performans çekirdeğine sahip. X2 Elite Extreme, Prime çekirdeklerde 4,4 GHz taban ve 5,0 GHz’e kadar turbo frekans, performans çekirdeklerinde ise 3,6 GHz’e kadar hız sunuyor.

Qualcomm, yeni nesil X2 Elite serisinin önceki X Elite çiplerine kıyasla aynı güç tüketiminde yüzde 31 daha yüksek CPU performansı ve yüzde 43 daha düşük güç tüketimi sağladığını belirtiyor. X2 Elite çipleri, ilk nesil Snapdragon X Elite’e kıyasla watt başına 2,3 kat daha yüksek performans ve güç verimliliği sunduğu öne sürülen geliştirilmiş bir Adreno GPU ile geliyor. Ayrıca DirectX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4 ve OpenCL 3.0 desteği de mevcut.

Yeni çipler, dizüstü bilgisayarlar için “dünyanın en hızlı NPU’su” olduğu iddia edilen 80 TOPS yapay zekâ işleme gücüne sahip Qualcomm’un en güncel Hexagon NPU’sunu da içeriyor. Tüm X2 Elite modelleri LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama desteği ve uzaktan yönetim için Snapdragon Guardian Technology ile donatılmış.

Snapdragon X2 Elite serisini kullanan ilk dizüstü bilgisayarların 2026 ilkbaharında piyasaya çıkması bekleniyor.