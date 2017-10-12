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  4. Middle-Earth: Shadow of War Torrent'e Düştü!

Middle-Earth: Shadow of War Torrent'e Düştü!

Can Erdil Şentürk
Can Erdil Şentürk Oyun
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Geçtiğimiz Salı günü çıkış yapan ve bir hayli iyi yorumlar alan Warner Bros.'un Orta Dünya'da geçen açık dünya tabanlı aksiyon RPG oyunu Middle-Earth: Shadow of War, 2 günün ardından korsan paylaşım ekiplerinin eline düştü ve kırılarak torrent sitelerinde boy göstermeye başladı.

Denuvo telif hakları koruma sistemine sahip olan Middle-Earth: Shadow of War'ın bu kadar kısa süre içinde kırılması beklenmiyordu. Denuvo, daha önceden oyun kıran korsan ekipleri yıldırmış, hatta bazı ekiplerin oyun kırma işine ara vermesine sebep olmuştu. Fakat, korsanlar zaman içinde Denuvo'yu alt etmeyi başarmış, Resident Evil 7 gibi oyunlarda da gördüğümüz üzere kısa süre içinde oyunları kırmayı başarmışlardı. Middle-Earth: Shadow of War'ın da 2 gün içinde kırılması Denuvo'nun geçerliliğini sorgulatmaya başladı.

Bilindiği üzere Middle-Earth: Shadow of War neredeyse 100 GB dosya boyutuna sahip bir oyun. Bunun sebebi ise oyunda 4K çözünürlükte kaplamalara yer verilmesi. Fakat korsanlar bu durumun da üstesinden gelmeyi başarmışlar. Oyundaki 4K kaplamaları ayıklayan korsanlar Middle-Earth: Shadow of War'ın dosya boyutunu da küçültmeyi ve 45 GB seviyesine indirmeyi başarmışlar.

Torrent üzerinden illegal olarak paylaşılan Middle-Earth: Shadow of War sürümlerinin ne derece güvenli olduğu bilinemiyor, bu nedenle kişisel bilgilerinizin çalınmaması için orijinal yazılımları tercih etmenizi tavsiye ediyoruz.

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