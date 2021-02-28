Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Vatandaşlarımızdan Özür Dilerim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özür diledi. Okulların 1 Mart'ta açılması beklenmekteydi ancak yapılan açıklama ile birlikte okulların açılış tarihinde değişiklik yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk konu hakkında açıklamalarda bulundu ve özür diledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Neden Özür Diledi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim." cümlelerine yer verdi.

Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 28, 2021

Okulların Açılış Tarihi Değiştirilmişti

Geçtiğimiz gün MEB yaptığı yeni açıklamada "Resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır." cümlelerine yer vermişti.

MEB açıklamasının tamamı şu şekildeydi:

"Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası'nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır."

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

Okullar koronavirüs salgını nedeniyle kapatılmış ve dersler online olarak verilmeye başlanmıştı. Türkiye'de 1 Mart tarihinden itibaren kademeli normalleşme başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında kademeli normalleşme açıklamasında bulunması bekleniyor.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.