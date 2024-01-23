MrBeast Takipçilerine 250.000 Dolar Dağıtıyor: Evet, Yanlış Duymadınız!

MrBeast, X'e yüklediği son videodaki kazancının tamamını X üzerinden düzenlediği çekilişle takipçilerine dağıtıyor. İşte detaylar!

MrBeast Takipçilerine 250.000 Dolar Dağıtıyor: Evet, Yanlış Duymadınız!
Barış Bulut
Barış Bulut -

MrBeast son videosunu X'te yayınlayarak 263.000 doların üzerinde reklam geliri elde ettiğini açıkladı ancak YouTube'un yıldızı bu rakamı çekilişle dağıtmayı planlıyor.

MrBeast, Elon Musk'ın X'i video platformuna dönüştürmeyi amaçlamasıyla birlikte, platformun sağlayacağı geliri test etmek adına son videosunu X'e özel yüklemişti.

Ardından videonun X üzerindeki görüntülenmesi rekorlar kırarken, MrBeast rakamı takipçileriyle paylaştı ve önümüzdeki 72 saat içinde kendisini takip eden ve gönderiyi yeniden paylaşan 10 kişiye 25.000 dolar vereceğini açıkladı.

MrBeast 250.000 Doları 10 Kişiye Bölecek

Esasında MrBeast bu videonun kendisine orada yazan rakamı kazandırdığını düşünmüyor. Öyle ki bu rakamın "biraz göstermelik" olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Atmış olduğu X gönderisinde bu konuya da değinen popüler YouTuber, "Reklamverenler videomun gördüğü ilgiyi gördüler ve reklam satın aldılar (sanırım) ve bu nedenle görüntüleme başına gelirim muhtemelen sizin deneyimlediğinizden ve deneyimleyeceğinizden daha yüksek." dedi.

Her hâlükârda toplamda 250.000 doları takipçileriyle paylaşacak olan MrBeast'in düzenlediği çekilişe şimdiden 2 milyonu aşkın insan katılmış durumda.

X, YouTube'a Rakip Oluyor: MrBeast, X'e Özel Video Çekip Paylaştı!
SOSYAL MEDYA

X, YouTube'a Rakip Oluyor: MrBeast, X'e Özel Video Çekip Paylaştı!

Artık içerik üreticiler videolarını YouTube, TikTok veya Twitch'e yüklemek yerine doğrudan X'e yükleyebilecekler ve bunu test etmek isteyen MrBeast, ilk kez bir videosunu X'e özel olacak şekilde yayınladı.

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