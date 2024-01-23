MrBeast Takipçilerine 250.000 Dolar Dağıtıyor: Evet, Yanlış Duymadınız!
MrBeast, X'e yüklediği son videodaki kazancının tamamını X üzerinden düzenlediği çekilişle takipçilerine dağıtıyor. İşte detaylar!
MrBeast son videosunu X'te yayınlayarak 263.000 doların üzerinde reklam geliri elde ettiğini açıkladı ancak YouTube'un yıldızı bu rakamı çekilişle dağıtmayı planlıyor.
MrBeast, Elon Musk'ın X'i video platformuna dönüştürmeyi amaçlamasıyla birlikte, platformun sağlayacağı geliri test etmek adına son videosunu X'e özel yüklemişti.
Ardından videonun X üzerindeki görüntülenmesi rekorlar kırarken, MrBeast rakamı takipçileriyle paylaştı ve önümüzdeki 72 saat içinde kendisini takip eden ve gönderiyi yeniden paylaşan 10 kişiye 25.000 dolar vereceğini açıkladı.
MrBeast 250.000 Doları 10 Kişiye Bölecek
I’m gonna give 10 random people that repost this and follow me $25,000 for fun (the $250,000 my X video made)— MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024
I’ll pick the winners in 72 hours
MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000! 😲— MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024
But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb
Esasında MrBeast bu videonun kendisine orada yazan rakamı kazandırdığını düşünmüyor. Öyle ki bu rakamın "biraz göstermelik" olduğunu düşündüğünü söylüyor.
Atmış olduğu X gönderisinde bu konuya da değinen popüler YouTuber, "Reklamverenler videomun gördüğü ilgiyi gördüler ve reklam satın aldılar (sanırım) ve bu nedenle görüntüleme başına gelirim muhtemelen sizin deneyimlediğinizden ve deneyimleyeceğinizden daha yüksek." dedi.
Her hâlükârda toplamda 250.000 doları takipçileriyle paylaşacak olan MrBeast'in düzenlediği çekilişe şimdiden 2 milyonu aşkın insan katılmış durumda.
X, YouTube'a Rakip Oluyor: MrBeast, X'e Özel Video Çekip Paylaştı!
Artık içerik üreticiler videolarını YouTube, TikTok veya Twitch'e yüklemek yerine doğrudan X'e yükleyebilecekler ve bunu test etmek isteyen MrBeast, ilk kez bir videosunu X'e özel olacak şekilde yayınladı.
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