MrBeast Takipçilerine 250.000 Dolar Dağıtıyor: Evet, Yanlış Duymadınız!

MrBeast son videosunu X'te yayınlayarak 263.000 doların üzerinde reklam geliri elde ettiğini açıkladı ancak YouTube'un yıldızı bu rakamı çekilişle dağıtmayı planlıyor.

MrBeast, Elon Musk'ın X'i video platformuna dönüştürmeyi amaçlamasıyla birlikte, platformun sağlayacağı geliri test etmek adına son videosunu X'e özel yüklemişti.

Ardından videonun X üzerindeki görüntülenmesi rekorlar kırarken, MrBeast rakamı takipçileriyle paylaştı ve önümüzdeki 72 saat içinde kendisini takip eden ve gönderiyi yeniden paylaşan 10 kişiye 25.000 dolar vereceğini açıkladı.

MrBeast 250.000 Doları 10 Kişiye Bölecek

I’m gonna give 10 random people that repost this and follow me $25,000 for fun (the $250,000 my X video made)



I’ll pick the winners in 72 hours — MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024

MY FIRST X VIDEO MADE OVER $250,000! 😲



But it’s a bit of a facade. Advertisers saw the attention it was getting and bought ads on my video (I think) and thus my revenue per view is prob higher than what you’d experience pic.twitter.com/nViVpZbWBb — MrBeast (@MrBeast) January 22, 2024

Esasında MrBeast bu videonun kendisine orada yazan rakamı kazandırdığını düşünmüyor. Öyle ki bu rakamın "biraz göstermelik" olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Atmış olduğu X gönderisinde bu konuya da değinen popüler YouTuber, "Reklamverenler videomun gördüğü ilgiyi gördüler ve reklam satın aldılar (sanırım) ve bu nedenle görüntüleme başına gelirim muhtemelen sizin deneyimlediğinizden ve deneyimleyeceğinizden daha yüksek." dedi.

Her hâlükârda toplamda 250.000 doları takipçileriyle paylaşacak olan MrBeast'in düzenlediği çekilişe şimdiden 2 milyonu aşkın insan katılmış durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.