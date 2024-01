X, YouTube'a Rakip Oluyor: MrBeast, X'e Özel Video Çekip Paylaştı!

Artık içerik üreticiler videolarını YouTube, TikTok veya Twitch'e yüklemek yerine doğrudan X'e yükleyebilecekler ve bunu test etmek isteyen MrBeast, ilk kez bir videosunu X'e özel olacak şekilde yayınladı.

Gelişmeyi ilk olarak Elon Musk paylaştı. Musk, YouTuber MrBeast'in X'teki ilk videosunu duyururken, video şimdiden yaklaşık 18 milyon kez görüntülendi.

$1 Car vs $100,000,000 Car!!!



I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht