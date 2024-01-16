X, YouTube'a Rakip Oluyor: MrBeast, X'e Özel Video Çekip Paylaştı!

Artık içerik üreticiler videolarını YouTube, TikTok veya Twitch'e yüklemek yerine doğrudan X'e yükleyebilecekler ve bunu test etmek isteyen MrBeast, ilk kez bir videosunu X'e özel olacak şekilde yayınladı.

Gelişmeyi ilk olarak Elon Musk paylaştı. Musk, YouTuber MrBeast'in X'teki ilk videosunu duyururken, video şimdiden yaklaşık 18 milyon kez görüntülendi.

MrBeast, X'e Özel Videosunu Yayınladı

$1 Car vs $100,000,000 Car!!!



I’m curious how much ad revenue a video on X would make so I’m reuploading this to test it. Will share ad rev next week ❤️ pic.twitter.com/amSSmddFht — MrBeast (@MrBeast) January 15, 2024

Twitter'ın X olarak yeniden markalaşmasının ardından sosyal medya uygulaması artık kendisini "video öncelikli" platform olarak pazarlıyor ve içerik oluşturuculara başka bir platforma video bağlantısı göndermek yerine doğrudan uygulamaya video yükleme özgürlüğü veriyor.

X için "video öncelikli" platform fikri, hem Elon Musk ve şirketi hem de içerik üreticiler için sosyal medya platformundan reklam gelirlerini artırmaya yönelik önemli bir atılım olarak görülüyor.

MrBeast videoyla ilgili olarak açıklamasında "X'te bir videonun ne kadar reklam geliri getireceğini merak ediyorum, bu yüzden test etmek için bunu yeniden yüklüyorum. Gelecek hafta reklam gelirlerini paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

Peki siz X'in içerik üreticiler için video platformuna dönüşme fikri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.