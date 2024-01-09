Elon Musk, Yayın Sektöründe Twitch'i Nasıl Geride Bırakacaklarını Açıkladı!

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri popüler sosyal medya platformunu hayalindeki platforma dönüştürmek üzerine atılımlar yaptı. Önce platformu X olarak yeniden markalaştırdı ve kimisi sevilen kimisi sevilmeyen birçok özelliği platforma ekledi.

Şimdi ise Musk, yakın zamanda gerçekleştirdiği bir yayın sırasında X'in büyük yayın siteleriyle nasıl rekabet edeceğini ve büyük maddi kazançları nedeniyle içerik oluşturucuları kendi platformunu seçmeye nasıl teşvik edeceğini açıkladı.

Fortune'a göre Musk, X'in yayıncılara yayınlardaki reklamlar için yayıncılara kesintisiz tam gelir vermeyi amaçlıyor.

X Yayın Sektörüne Sert Bir Giriş Yapmaya Hazırlanıyor

Musk konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Size dair herhangi bir yayına gelen yanıt veya gönderilerde reklam yer alırsa, buradaki tüm gelirleri siz alacaksınız. Yani bazen bu oldukça fazla da olabiliyor." dedi.

Reklam gelirine ek olarak Musk, X'in "bahşiş" ve "ücretli abonelik planları" ekleyeceğini de açıkladı ancak platformun hâlâ bu özelliklerin üzerinde çalışması gerekiyor.

Kick ve Twitch hararetli bir rekabet içindeyken, X'in de bu mücadeleye girmesi, özellikle platforma getirilmesi planlanan yeni özellikerle yayın sektöründe daha da fazla rekabet getirecek.

Şu anda Twitch aboneler için %50/%50 gelir paylaşımı sunarken, Kick %95/%5 sunuyor. X görünüşe göre bu noktada çıtayı daha da yükseltecek.

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