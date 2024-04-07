MrBeast, X’te Paylaştığı Videolardan Ne Kadar Kazandığını Açıkladı: Yine Rekor Kırdı!

Geçtiğimiz günlerde MrBeast, X üzerinden eski videoları yeniden paylaşarak büyük gelirler elde ettiğini açıkladı. Elon Musk'ın X platformunda reklam geliri sistemini denemesinden bu yana MrBeast birçok eski YouTube videosunu platforma yükledi.

X'in yeni gelir sistemi Elon Musk'ın devralmasından sonra gerçekleşti. MrBeast de potansiyel kazançların değerli olup olmadığını kendisi belirlemeye karar verdi.

MrBeast Eski Videoları Üzerinden 1 Milyon Dolar Kazandı

MrBeast deneyiminin sonuçlarını eski videolarının X üzerinden ne kadar görüntüleme aldığını ve bununla ne kadar gelir elde ettiğini göstererek açıkladı.

So far it’s been around a million in ad revenue. I’m just adding it to my video budgets so now I can spend more on content lol — MrBeast (@MrBeast) April 5, 2024

MrBeast'in paylaştığı verilere göre videoları 100 milyondan fazla görüntüleme aldı. En çok izlenen videosu ise 177 milyon görüntülenmeye ulaşarak ''$1 Car vs $100,000,000 Car'' oldu.

Toplamda yaklaşık olarak bir milyon dolarlık reklam geliri elde ettiğini belirtti. Ayrıca X'i video içeriği için kullanma deneyimini ''harika'' olarak nitelendirerek şunları ekledi:

''Bu geliri daha iyi içerikler çıkarabilmek için video bütçeme ekliyorum.''

MrBeast'in hayranları kazanmış olduğu kazanç için onu tebrik ederek destekleyici yorumlar bıraktılar.