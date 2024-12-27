NASA'nın Aracı Güneşin Tam Dibinden" Geçti ve Evet, Halen Yaşıyor

NASA, Cuma sabahı yaptığı açıklamada yeni kırdığı rekorunu paylaştı:

Rekor kıran en yakın geçişini tamamlayan Parker Güneş Sondası, Dünya’ya bir sinyal gönderdi ve iyi durumda olduğunu bildirdi!

Sonda, Salı günü Güneş’in yüzeyine yalnızca 3.8 milyon mil uzaklıktan geçti ve tam 692,017 km hızla ilerledi. Bu, bir insan yapımı nesnenin şimdiye kadar ulaştığı en yüksek hız olarak tarihe geçti.

Güneş ile Dünya arasındaki pozisyonu nedeniyle beklenen bir iletişim kesintisi yaşandı. NASA ekibi, bu zorlu manevranın ardından gelen sinyali Perşembe gecesi büyük bir heyecanla aldı.

Güneş Atmosferinin Keşfi İçin Dönüm Noktası

Parker Güneş Sondası’nın bu yakın geçişi, Güneş’in atmosferi olan Korona hakkında daha fazla bilgi edinmek için muntazam bir fırsat. Bu bölgedeki materyalin neden milyonlarca dereceye kadar ısındığını anlamak, güneş rüzgarlarının kaynağını izlemek ve enerjik parçacıkların nasıl ışık hızına yakın bir şekilde hızlandığını keşfetmek için birebir.

NASA, önceki geçişlerde elde edilen verilerle, güneş rüzgarındaki yapıları haritalandırmayı ve Güneş’in atmosferinin dış sınırını daha net belirlemeyi başarmıştı. Parker aracı da bilim dünyasına eşi benzeri olmayan bilgiler kazandırmayı sürdürecek.

2018 yılında Florida’daki Cape Canaveral’dan fırlatılan Parker Güneş Sondası, 2021 yılındaki ilk büyük geçişinde Güneş’in koronasına "dokunan" ilk uzay aracı olmuştu.