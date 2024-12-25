Kripto Paralar, Google'ın Kuantum Bilgisayarı Willow'a Karşı Tehlikede

Google’ın yeni kuantum çipi Willow, teknolojide çığır açarak hem hız hem de doğruluk açısından devrim niteliğinde bir ilerleme kaydetti. Ancak bu gelişme, kripto para dünyasını da doğrudan etkileyebilecek bir potansiyel tehlikeyi beraberinde getiriyor: Bitcoin ve diğer kripto paraların güvenliğini tehdit etmek.

Peki bu durum gerçekten bu kadar ciddi mi yoksa bu sadece uzak bir geleceğin endişesi mi? Gelin olabilecek senaryolara şöyle bir bakalım.

Willow'un Gücünün Sınırı Yok, Ama...

Willow, Google’ın şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü kuantum çiplerden biri ve modern süper bilgisayarların milyarlarca yıl sürebilecek hesaplamalarını yalnızca birkaç dakikada tamamlayabiliyor. Ayrıca yine aynı bilgisayarlara kıyasla Willow, hata oranlarını yok denecek kadar aza çekmeyi başardı.

Kripto paraların temelinde yatan şifreleme sistemleri, matematiksel olarak çözülmesi imkansız görülen algoritmalara dayanıyor. Şimdi Willow'a baktığımızda, bu şifrelemeleri kolaylıkla çözebileceğini söyleyebiliriz. Tabii teorik olarak.

Yine de uzmanlar, bu teknolojinin kripto paraları tehdit edebilecek düzeye ulaşmasının en az 10 yıl uzakta olduğunu söylüyor.

DigiCert’ten Tim Hollebeek, kuantum bilgisayarları bir labirentte aynı anda birden fazla yol deneyerek çıkışı bulan bir mekanizmaya benzetiyor. Yani klasik bilgisayarlar sırayla tüm yolları denerken, kuantum bilgisayarlar bunu eş zamanlı yapabiliyor.

Ancak Willow gibi bir çipin bile bugün kripto şifrelemelerini kırması teknik olarak imkansız görünüyor.

Google Güvence Verdi: Willow Şifre Kıramaz

Google, Willow’un kripto şifrelemelerini kıramayacağını açıkça belirtiyor. Ancak kuantum teknolojisinin zamanla bu yeteneğe ulaşabileceğini öngörerek, kuantum güvenli algoritmalar üzerine şimdiden çalışıyorlar.

ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), geleceğin kuantum bilgisayar saldırılarına karşı dirençli şifreleme algoritmaları geliştirme konusunda lider konumda. Google ve diğer teknoloji devleri de bu standartların oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

Bu da demek oluyor ki gelecekte kuantum uyumlu ve daha güvenli kripto paralar görebiliriz.

Kripto İçin Bir Fırsat Doğabilir

Bazı uzmanlar, kuantum teknolojisinin kripto paralar için bir tehditten ziyade fırsat olduğunu düşünüyor. Circle CEO’su Jeremy Allaire konuyu şöyle değerlendiriyor:

Kuantum, eski şifreleri çözmek için bir tehdit olsa da daha güçlü ve dayanıklı şifreleme yöntemleri geliştirmek için inanılmaz bir fırsat sunuyor.

Kuantum gelecek için büyük bir adım olsa da bugünün kripto para yatırımcılarının paniğe kapılmasına gerek yok. Ancak tüm bu gelişmeler, gelecekte kripto endüstrisinin kendini güncellemesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.