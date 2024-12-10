Trump, Elon Musk'ın Adamını NASA'nın Başına Getiriyor

Elon Musk'ın büyük yardımlarıyla ABD seçimlerinin kazanan tarafı olmayı başaran Donald Trump, koltuğa oturduktan sonra Elon Musk'ı "DOGE" bakanlığının başına getirdi. Bu kimileri için iyi haber, kimileri için ise Trump'ın, seçim sürecindeki yardımlarından ötürü Musk'a bir armağanıydı.

Son gelen bilgilere göre Trump, NASA'nın başına geçecek bir adayın ismini duyurdu. İşin mühim tarafı; bu kişinin SpaceX işbirliğiyle uzaya gitmiş olması.

Özel Sektörün Uzay Görevinde Yer Alan Jared Isaacman

Trump'ın adayı 41 yaşındaki Jared Isaacman, ödeme işleme şirketi kurucusu olarak teknoloji dünyasında büyük bir servet kazandı. Aynı zamanda yetenekli bir savaş pilotu olan Isaacman, Florida'da hava kuvveti pilotlarını eğiten bir şirketin sahibi.

Isaacman uzaya fazla meraklı olduğunu her daim belirtiyor. Kendisi daha önce keşif konularında ve uzay teknolojilerine dair mühim projelerde rol almış.

Isaacman, Eylül ayında SpaceX'in özelleştirilmiş uzay yürüyüşü kıyafetlerini test etmek için bir görevle uzaya çıkmıştı. Uzay keşifleri arasında bu görevin altı özellikle çizildi. Çünkü özel sektörün bu kulvardaki rolünün büyüdüğüne işaret ediyordu.

Trump'ın Yeni Atamaları

Yapılan duyuruda Isaacman’ın adaylığının yanı sıra eski Beyaz Saray danışmanı Peter Navarro'yu ticaret ve üretim konularında başdanışman olarak görevlendirildiği bilgisi de vardı.

Navarro, bu yıl bir kongre soruşturmasını engelleme suçundan hapis cezası almıştı.