Nintendo Switch iPhone'a Dönüştürüldü: Mobil Oyunları Çalıştırabiliyor mu?

Son günlerde tüm dikkatler yeni Nintendo Switch 2 üzerinde yoğunlaşmışken, sosyal medya platformu X’te ortaya çıkan ilginç bir paylaşım, yeni cihazın selefi Nintendo Switch'i de gündeme taşıdı. Bir kullanıcı, ikonik oyun konsolunu adeta bir iPhone'a çevirdi.

X'te Patrosi73 ismine sahip kullanıcı, ilk nesil Nintendo Switch konsolunda iOS işletim sistemini çalıştırabildiğini paylaştı. İşte detaylar!

Kullanıcı konu hakkında yaptığı paylaşımlarda meraklılar için Switch konsolunda nasıl iOS yüklediğini açıkladı. Buna göre söz konusu deney, QEMU isimli bir emülatör ile gerçekleştirilmiş. Söz konusu açık kaynaklı emülatör, farklı donanımlar üzerinde sanal ortam oluşturmaya olanak tanıyan evrensel bir sanallaştırma aracı olarak biliniyor.

Tam olarak hangi iOS sürümünün çalıştırıldığı bilinmese de, kullanıcılar iOS’un tam sürümünün gerçekten emülatör ile birlikte çalışabileceğini doğruluyor. Ancak tahmin edebileceğiniz üzere cihaz iOS'u kusursuz şekilde çalıştıramıyor.

Patrosi73'ün aktardığına göre, sistemin tamamen açılması yaklaşık 20 dakika sürüyor. Bununla birlikte cihaz sık sık hata veriyor ve hemen hemen her uygulama bir süre sonra çöküyor veya zaman aşımına uğruyor. Nitekim her ne kadar Nintendo Switch güçlü bir cihaz olsa da iOS veya Android gibi mobil işletim sistemlerini çalıştırabilecek donanımlara sahip değil.

I’ve lost my mind (and 2 days of my life to install this)

Behold: the world’s slowest “iPhone” 🎉🎉



Takes over 20 minutes to boot, kernel panics every 2nd thing you do, can’t open any apps (they all time out and crash) 🚀🚀 pic.twitter.com/r3B3JPDUDV